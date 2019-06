Society Relations Ladies Lunch zugunsten schlaganfallbetroffener Kinder (FOTO)

Hamburg (ots) -Einflussreiche Macherinnen, ein angesagtes Lifestyle Restaurantmit Panoramablick und soziales Engagement: Am Dienstag, den 4. Juni2019, versammelte PR-Unternehmerin Brita Segger mit ihrer AgenturSOCIETY RELATIONS & Communications erneut weiblicheFührungspersönlichkeiten, Prominente und Journalistinnen aus ganzDeutschland zum Benefiz Ladies Lunch in Hamburg. Ziel war dieUnterstützung der Kinder Schlaganfall-Hilfe. Schirmherrin desCharity-Mittagessens war Liz Mohn, Präsidentin der Stiftung DeutscheSchlaganfall-Hilfe und Firstlady der Bertelsmann SE.Katja Burkard, Monica Lierhaus, Tina Bordihn, YasminaFilali-Helmer, Marie Amiere, Katja Ebstein, Magdalena Brzeska,Jennifer Knäble, Aneta Sablik, Jenny Elvers, Katy Karrenbauer undMaren Gilzer waren u.a. der Einladung von Gastgeberin Brita Seggergefolgt.Die Diagnose Schlaganfall ist stets ein Schock für Betroffene undAngehörige. Sogar 300 bis 500 Kinder und Jugendliche erleiden einesolch lebensbedrohliche Erkrankung jährlich in Deutschland - einDrittel davon bereits im Mutterleib oder während der Geburt. Dochhäufig wird ein kindlicher Schlaganfall nicht erkannt. Das Thema istnoch immer viel zu unbekannt. Selbst Ärzte sind häufig ahnungslos.Die Folgen für die kleinen Patienten sind schwerwiegend. IhreFamilien suchen verzweifelt nach Hilfe.Die Kinder Schlaganfall-Hilfe kämpft mit intensiver Aufklärung,persönlicher Beratung und Betreuung und der Förderung vonBehandlungszentren auf allen Ebenen um eine Verbesserung. "Wie enormwichtig und unverzichtbar, aber auch erfolgreich diese Arbeit für dieKleinen und ihre Eltern ist, habe ich in den vielen Jahren in denenich die Stiftung bereits unterstütze, erfahren. Die Stiftungverschafft ihnen eine unglaubliche Hilfe, Erleichterung und wertvolleTherapien. Dafür engagiere ich mich aus vollem Herzen gernweiterhin", so PR-Expertin Brita Segger.Eine besondere Herzensangelegenheit ist das Engagement gegen denSchlaganfall vor allem von Stiftungsgründerin Liz Mohn. Sie sprachbeim SOCIETY RELATIONS Ladies Lunch persönlich zu den anwesendenUnternehmerinnen und Vorbildfrauen. Über den medizinischenSchicksalsschlag, den zu verhindern und zu lindern sie sich seitJahrzehnten unermüdlich widmet. Mit nachhaltigen medizinischenStrukturen, Prävention und Angeboten auf menschlich-emotionaler Ebenefür Patienten und ihre Familien.Die Ladies Lunch-Gäste erwartete Taittinger-Champagner zum Empfangim LE MERIDIEN HAMBURG und ein Drei-Gänge-Menü mit begleitendenWeinen sowie Sherry von Gonzáles Byass. Der Lunch wurde im RestaurantHERITAGE des Designhotels bei traumhaftem Blick über die Außenalsterserviert. "Die Unterstützung gemeinnütziger Projekte ist für uns eineHerzensangelegenheit. Als exklusiver Partner der Veranstaltung nehmenwir unsere soziale Verantwortung sehr ernst und freuen uns, Teileiner solch wichtigen Botschaft sein zu dürfen", sagte GeneralManager Anton Birnbaum.Bereits vorab gewährte das Unternehmen STEINWAY & SONS exklusiveEinblicke in ihre Hamburger Manufaktur - neben New York - der einzigeProduktionsstandort. Seit 1853 steht der legendäre Steinway Flügelfür höchste Handwerkskunst, kompromisslose Qualität, Ästhetik undAusdruckskraft. Liebevoll aus den besten Materialien gefertigt,suchen die Instrumente von Steinway & Sons seit nunmehr über 165Jahren ihresgleichen. Konzerthäuser und Pianisten auf der ganzen Weltwählen einen Steinway wegen seines unverwechselbaren Klanges. Dasssich Tradition mit technischem Fortschritt verbinden lässt,demonstriert Steinway & Sons zusätzlich beim SOCIETY RELATIONS-LadiesLunch mit SPIRIO, dem hochauflösenden Selbstspielsystem. Ein Touchauf das iPad genügt, um tausende Aufnahmen der weltbesten Pianistenlive am Steinway zu erleben.Die international bekannte Sängerin Katja Ebstein präsentiertewährend des wohltätigen Mittagessens einige sehr bewegende Songs undwurde von allen Anwesenden bejubelt. Mit einem zweiten und zweidritten Plätzen gilt sie seither als eine der erfolgreichstendeutschen Grand Prix-Teilnehmerinnen. Ihre Lieder wurden Evergreensund erschienen weltweit auf Englisch, Französisch, Spanisch,Portugiesisch, Italienisch und Japanisch. Die mehrfach ausgezeichneteSängerin macht Theater und Kabarett, gibt Konzerte und Rezitals.Während ihrer gesamten Karriere bis heute engagiert sie sich immerauch politisch und sozial.Ein weiterer Star-Gast war Aneta Sablik. Sie gewann 2014 dieRTL-Erfolgs-Sendung "Deutschland sucht den Superstar". Ihr Lied "TheOne" wurde am selben Abend zum Download bereitgestellt und erreichtekurz nach Veröffentlichung Platz 1 der Download-charts. Mit ihremmusikalischen Ausnahme-Talent begeisterte Aneta Sablik die anwesendenPowerfrauen Welt-Hits von Frank Sinatra und Tina Turner.Höhepunkt war das Fashion Defilee von LANA MUELLER COUTURE. Dasgefeierte Berliner Label zeigte seine glamourösen wie atemberaubendenBrautkleider aus zarter Spitze und feiner Seide. Präsentiert wurdendiese u.a. von Shari Streich und Theresia Fischer. Beide Modelswurden durch ihre erfolgreiche Teilnahme an der Casting-Show"Germany´s Next Topmodel by Heidi Klum" bekannt. Ein weiteresbekanntes Model war Noemi Peschel, erfolgreiche Gymnastin und Tochtervon Magdalena Brzeska.Das abwechslungsreiche Ladies Lunch-Programm moderierte JenniferKnäble. Ihr Gesicht sehen Millionen Menschen morgens nach demAufstehen, denn montags bis freitags weckt die charmante Moderatorinmit dem Team von RTL "Guten Morgen Deutschland" die Republik.Außerdem führt sie seit über 10 Jahren auf n-tv durch dieerfolgreiche Lifestyle-Sendung "Deluxe" und steht für dieLive-Berichterstattung von außer-gewöhnlichen Ereignissen, wie derroyalen Hochzeit von "Kate & William" vor der Kamera."Alle anwesenden Power-Frauen sind jede für sich Vorbilder inihren Branchen, blicken auf einzigartige Karrieren zurück und habenBeeindruckendes geleistet. Sie stehen für Werte wie Respekt,Verantwortung und Menschlichkeit", lobte PR-Expertin Brita Seggeranerkennend. "Gemeinsam konnten wir insgesamt 18.000 Euro an Spenden für die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zusammenbringen, um die Arbeit der Schlaganfall-Hilfe wirksam zu fördern."

Dazu hatte auch eine Benefiz-Tombola mit wertvollen Preisen beigetragen: Darunter eine Kurzkreuzfahrt von TUI Cruises auf der Mein Schiff 3 mit Barbara Schöneberger vom 3. bis 7. September 2019 zu den spannenden Hauptstädten Skandinaviens. Glückliche Gewinnerin war Schauspielerin Maren Gilzer.

Für die hervorragende Anfahrt der Ladies Lunch-Teilnehmerinnen sorgte als Shuttle-Partner die Europcar Mobility Group. Weiterer Dank gilt dem Medienpartner news aktuell.