Die Society For The Promotion Of Japanese Animation kündigt die allererste Anime Expo Lite an - ein virtuelles japanisches Popkultur-Event

Santa Ana, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das KOSTENLOSE Livestream-Event wird am 3. und 4. Juli stattfindenDie Society for the Promotion of Japanese Animation (SPJA) freut sich, ihre Pläne bekannt zu geben, Fans der japanischen Popkultur aus aller Welt ortsunabhängig die Gelegenheit zu bieten, bei der Anime Expo Lite alles rund um Anime zu erleben. Dieses KOSTENLOSE zweitägige Livestream-Event wird am 3. Juli, dem Datum, das im Jahr 2015 von der Stadt Los Angeles zum Anime Expo Day erklärt wurde, beginnen und bis einschließlich 4. Juli andauern.Bei der Anime Expo Lite werden Content von Branchenpartnern wie Bushiroad, Crunchyroll, Pony Canyon, VIZ und vielen weiteren gezeigt werden! Weiterer exklusiver Content wird in den kommenden Wochen angekündigt werden.Die SPJA hat auch die Key Art enthüllt, die als das Programm-Cover der mittlerweile abgesagten Anime Expo 2020 geplant war, und die nun auf dem Logo der Anime Expo Lite zu finden ist. Die AX-Maskottchen Ai und Xeno sind mit der Besetzung von The World End With You dargestellt."Wir freuen uns, die traditionelle Anime Expo in eine virtuelle Erfahrung auszuweiten. Seit 2017 streamt AX ausgewählte Podiumsdiskussionen und Konferenzen live, deshalb war es für uns nur natürlich, übergangsweise ein virtuelles Event zu produzieren. Da 2020 alles anders ist, sehen wir eine einzigartige Gelegenheit, unsere Leidenschaft für die japanische Popkultur nicht nur mit denen, die die AX besucht hätten, zu teilen, sondern auch mit jedem anderen Anime-Fan ganz unabhängig von dem Ort, wo er lebt", so Ray Chiang, CEO von The Society for the Promotion of Japanese Animation, Organisator von AX. "Unser Anime Expo Lite-Programm umfasst zahlreiche Events und Ehrengäste, die die Fans unterhalten und fesseln werden."Die Fans erwartet Folgendes:- Ehrengäste, u. a. Artist/Character Designer Yoshitaka Amano - Podiumsdiskussionen mit Branchenführern - Ankündigungen aus der Branche - Live-Content - Zuvor aufgezeichneter Content von globalen Partnern - Fragen und Antworten - WerbegeschenkeUm weitere Informationen zu erhalten und über Ankündigungen der Anime Expo Lite auf dem Laufenden zu bleiben, registrieren Sie sich bitte unter https://mailchi.mp/anime-expo/ax-lite-updates (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de &o=2814973-1&h=2169070507&u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fanime-expo%2Fax-lite-upda tes&a=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fanime-expo%2Fax-lite-updates) .Seit 29 Jahren ist die AX das unübertroffene Event, das die neuesten Anime-Filme, Fernsehserien, Mode, Videospiele, Manga, Tanz, Konzerte, Aussteller und exklusive Waren für Konferenzen bietet, die Fans von Anime und der japanischen Popkultur unvergessliche Erfahrungen liefern werden. Die AX wird vom 2. bis 5. Juli 2021 ins Los Angeles Convention Center zurückkehren. Weitere Informationen zur Anime Expo finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de& o=2814973-1&h=2709962107&u=http%3A%2F%2Fwww.anime-expo.org%2F&a=www.anime-expo.o rg .Informationen zur SPJADie SPJA ist eine gemeinnützige Organisation, die die japanische Unterhaltungs- und Popkultur populär machen und das amerikanische Publikum über sie informieren möchte. Außerdem möchte sie ein Forum für eine einfachere Kommunikation zwischen Profis und Fans bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://c212.ne t/c/link/?t=0&l=de&o=2814973-1&h=2504025013&u=http%3A%2F%2Fwww.spja.org%2F&a=www .spja.org .Informationen zur Anime ExpoDie Anime Expo (AX) bringt Fans und Branche aus Japan, den USA und der ganzen Welt für die größte Feier der japanischen Popkultur in Nordamerika zusammen. Die Anime Expo findet seit 1992 jedes Jahr statt und bietet das Beste aus Unterhaltung, Musik, Mode und Videospielen aus Japan. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2814973-1&h=2709962107&u= http%3A%2F%2Fwww.anime-expo.org%2F&a=www.anime-expo.org .