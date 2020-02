Societe Generale verdient weniger als erwartet - Renditeziel gekappt

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

PARIS (dpa-AFX) - Schwache Geschäfte an den Finanzmärkten und im heimischen Filialgeschäft haben die französische Großbank Societe Generale (SocGen) im vergangenen Jahr belastet.



Der Gewinn sank 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie die Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Die Erträge gingen um rund zwei Prozent auf 24,7 Milliarden Euro zurück. Damit verfehlte die Bank die Erwartungen der Experten.

Zudem kappte die SocGen das Renditeziel für das laufende Jahr. Es werde zwar noch mit einem besseren Wert als 2019 gerechnet - Bankchef Fréderic Oudéa wollte sich aber nicht mehr wie zuletzt auf einen Wert zwischen 9 und 10 Prozent festlegen. 2018 hatte die um Sondereffekte bereinigte Rendite auf das Eigenkapital 7,6 Prozent betragen.

Mit dem gesenkten Renditeziel folgt die SocGen dem Beispiel vieler anderer Banken, die zuletzt wegen des anhaltenden Zinstiefs und der verschärften Kapitalvorschriften ihre Erwartungen an die Rendite reduziert hatten. Um die Investoren bei Laune zu halten, hatte Oudéa bereits im vergangenen Jahr den Sparkurs verschärft und will ab sofort die Hälfte des Gewinns über den Rückkauf eigener Aktien und Dividendenzahlungen ausschütten./zb/mis