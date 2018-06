Societe Generale einigt sich im Zinssatz-Skandal mit US-Behörden

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX) -Die französische Großbank Societe Generale hat sich mit den US-Behörden in den Streitfällen um Zinssatz-Manipulationen und früheren Geschäften mit Libyen geeinigt.



Die Strafzahlungen seien vollständig mit den dafür vorgesehenen Rückstellungen gedeckt, teilte die Bank am Montag in Paris mit.

Hintergrund ist eine jahrelange Auseinandersetzung wegen betrügerischer Manipulationen der Referenzzinssätze im Interbankengeschäft. Außerdem geht es um Zahlungen der Societe Generale nach Libyen. Die Societe Generale hat insgesamt 2,3 Milliarden Euro für Rechtsstreitigkeiten zurückgestellt./mne/fba