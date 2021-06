Societatea National- Regs: Sollten Sie jetzt etwas tun?

Per 19.06.2021, 02:19 Uhr wird für die Aktie Societatea National- Regs am Heimatmarkt Stuttgart der Kurs von 7.55 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Societatea National- Regs einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Societatea National- Regs jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 5,83 % ist Societatea National- Regs im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (5,48 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,35 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Societatea National- Regs liegt mit einem Wert von 10,41 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 97 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 327,97. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Societatea National- Regs wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Societatea National- Regs auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

