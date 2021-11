Sociedad Quimica y Minera de Chile Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Per 29.11.2021, 19:51 Uhr wird für die Aktie Sociedad Quimica Y Minera De Chile am Heimatmarkt New York der Kurs von 64.22 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Die Aussichten für Sociedad Quimica Y Minera De Chile haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 53,33 liegt Sociedad Quimica Y Minera De Chile über dem Branchendurchschnitt (49 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 35,89 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Sociedad Quimica Y Minera De Chile-RSI ist mit einer Ausprägung von 46,85 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 35,28, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Sociedad Quimica Y Minera De Chile als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 65,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 1,6 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 64,47 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".