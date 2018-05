Socialbakers erweitert seine Marketingplattform um KI-gestützte Zielgruppensegmentierung

Prag (ots/PRNewswire) -Mit der neuen Erweiterung der Plattform können MarketingfachleuteDaten in Produktivität umwandeln. Mehrere Datenquellen werden mit nureinem Klick integriert, um die Persönlichkeitsprofile desZielpublikums sowie die Inhalte, mit denen sie sich beschäftigen, dieInteressen, die sie haben, und die Influencer, denen sie vertrauen,zu ermitteln.Socialbakers, die führende KI-gestützteSocial-Media-Marketingplattform, hat die Socialbakers Suite um dienächste Generation der Zielgruppensegmentierung erweitert. Durch dieIntegration von sozialen und anderen digitalen Datenquellen liefertdas neue Angebot Marketingfachleuten mit nur einem Klick Einblicke indie Personas ihrer Zielgruppen, die Inhalte, mit denen sie sichbeschäftigen, ihre Hauptinteressen und die Influencer, denen sievertrauen.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/649919/Socialbakers_Logo.jpg )Marketingfachleute sind sich heute darüber im Klaren, dass einuniverseller Ansatz im Marketing nicht mehr funktioniert, und siesuchen nach einer Lösung, mit der sie diese Komplexität bewältigenkönnen. Die Zielgruppensegmentierung (Audience Segmentation) vonSocialbakers identifiziert die verschiedenen Personas innerhalb einerZielgruppe anhand ihres Verhaltens und ihrer Interessen. Durch dieIntegration der sozialen Medien mit anderen digitalen Datenquellenund die Nutzung der Leistungsfähigkeit von KI- und maschinellenLerntechnologien hilft die Zielgruppensegmentierung denMarketingfachleuten dabei, jede einzelne Zielgruppe besser zuverstehen, so dass sie diese mit relevanten Inhalten im richtigenKanal zur richtigen Zeit erreichen können."Durch die Erweiterung unserer Plattform um die KI-gestützteZielgruppensegmentierung verwandeln wir Daten in Produktivität. Wirlösen die wichtigsten Herausforderungen, mit denen sich viele Markenheute konfrontiert sehen, die beispielsweise wissen möchten, womitsich ihre Zielgruppen beschäftigen, welche Interessen sie haben undwem sie vertrauen", so Yuval Ben-Itzhak, CEO von Socialbakers."Marketingspezialisten beziehen die Daten über ihre Zielgruppen ausverschiedenen Quellen, wie etwa den sozialen Medien, dem Internet undihrem eigenen E-Commerce. Diese Daten jedoch so zu kombinieren, dasssie zur Identifizierung von Personas der Zielgruppen verwendet werdenkönnen, ist eine echte Herausforderung. Mit derZielgruppensegmentierung von Socialbakers können Marken nicht nur diePersonas ihrer aktuellen Zielgruppe identifizieren, sondern siekönnen sogar noch einen Schritt weiter gehen und Einblicke überdiejenigen Konsumenten erhalten, die bereits eine gewisse Affinitätzu ihrem Produkt haben, sich aber noch nicht mit ihrem Inhaltbeschäftigt haben. Damit erhalten Marken eine wirklich aufregendeMöglichkeit zur Erweiterung ihrer Kundenbasis, sie können qualitativhochwertigere Beziehungen zu ihren bestehenden Zielgruppen aufbauenund letztendlich durch ihre digitalen Aktivitäten mehr Wirkungerzielen.""Wir haben die Beta-Version von SocialbakersZielgruppensegmentierung getestet und mit ihrem Support- undProduktteam zusammengearbeitet. Wir waren verblüfft, dass wir sofortdamit beginnen konnten, das Tool zur Wertschöpfung zu nutzen", meinteFrancois-Xavier Pierrel, Corporate Director Data, CRM & Social,Renault Group. "Durch die Nutzung unserer eigenen Daten und derInformationen, die die Plattform zur Verfügung stellt, erhalten wirAutonomie bei der Definition der Zielgruppen. Bisher mussten wir, umein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, Studien kaufen, um zudefinieren, welche Zielgruppen wir ansprechen sollten. Dank derZielgruppensegmentierung von Socialbakers haben wir nun Zugang zudetaillierteren und praktischen Einblicken in unsere Zielgruppen undihre einzigartigen Personas, so dass wir sie mit relevanteren,ansprechenderen Inhalten erreichen können."Ab heute haben Marken eine höchst wirksame Möglichkeit, mit nureinem Klick ihre Zielgruppen zu identifizieren und zu erfahren,welche Inhalte bei jeder Person am besten ankommen, ohne jemals dieSocialbakers Suite zu verlassen. Möchten Sie mehr über die PersonasIhrer Zielgruppen erfahren? Weitere Informationen finden Sie auf derWebsite: http://www.socialbakers.comINFORMATIONEN ZU SOCIALBAKERSSocialbakers ist der zuverlässige Social-Media-Managementpartnerfür Tausende von Unternehmensmarken sowie kleine und mittlereBetriebe. Durch den nutzbringenden Einsatz des größtenSocial-Media-Datensets der Branche hilft dieSocial-Media-Marketingplattform von Socialbakers kleinen und großenMarken dabei sicherzustellen, dass ihrer Investitionen in sozialeMedien messbare Geschäftsergebnisse liefern. Mit mehr als 2.500Kunden in 100 Ländern ist Socialbakers die führendeSocial-Media-Managementplattform. Socialbakers ist seit 2011Facebook-Marketingpartner, seit 2017 Pinterest-Marketingpartner undseit 2017 LinkedIn-Marketingpartner. Socialbakers wurde 2018 in dieListe der 5.000 am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Europasaufgenommen. 