Social-Trading-Plattform wikifolio.com steigert Nutzerzahl um 50% und erweitert Vorstand

Wien (ots) - Die Social-Trading-Plattform wikifolio.com blickt auf eines der erfolgreichsten Jahre seit dem Start der Plattform im Jahr 2012 zurück und hat mit Jahresbeginn Sandra Gabler als CMO sowie Wolfgang Seidl als CTO in das Vorstandsteam rund um Gründer und CEO Andreas Kern bestellt.Europas führende Online-Plattform für private und professionelle Trader konnte auch während des "Corona-Jahres" 2020 ihren Wachstumskurs beschleunigen und verzeichnet im Vorjahresvergleich einen Anstieg der Nutzerzahlen um rund 50% auf über 2 Millionen Unique Visitors sowie eine Verdoppelung des Anlagevolumens in wikifolio-Zertifikaten. Den Anlegern stehen aktuell rund 8.500 wikifolios zur Verfügung, in deren zugehörige Zertifikate investiert werden kann. Die Plattform rechnet auch dieses Jahr mit zweistelligen Wachstumsraten.Mit der personellen Verstärkung durch die beiden neuen Vorstände Sandra Gabler als CMO sowie Wolfgang Seidl als CTO bereitet sich wikifolio.com auf weiteres Wachstum der Social-Trading-Plattform vor. "Es freut mich besonders, dass wir beide Vorstandspositionen mit erfahrenen Kollegen aus den eigenen Reihen besetzen konnten", kommentiert Gründer und CEO Andreas Kern die Erweiterung des Vorstands der wikifolio Financial Technologies AG.Sandra Gabler (CMO) bringt langjährige Erfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation bei wikifolio.com ein. Seit 2006 in der Digitalbranche tätig, verantwortete sie das internationale Online-Marketing bei paysafecard. Vor ihrem Einstieg bei wikifolio.com im Jahr 2019 war sie für die Geschäftsentwicklung von Parship und Elitepartner in Österreich, der Schweiz und Frankreich verantwortlich.Wolfgang Seidl (CTO) blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung und im IT Consulting zurück. Er beriet wikifolio.com bereits während der Gründungsphase, seit 2016 ist er Teil des Management-Teams. Vor seinem Einstieg bei wikifolio.com war Seidl Leiter Produktion des Wyeth Nutrition Digital Center.Weitere Informationen: www.wikifolio.comPressekontakt:Breidenstein+KrügerM.Breidenstein@Breidensteinkrueger.comS.Krueger@Breidensteinkrueger.comT +49 69 2400 4730 / +49 69 2400 4731Original-Content von: wikifolio.com, übermittelt durch news aktuell