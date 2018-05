Social Recruiting und Active Sourcing: Mit Strategie zum Erfolg

Eschborn (ots) -- Unternehmen sehen immer mehr Vorteile in der Digitalisierung desHR-Bereichs: 77,5 Prozent positive Bewertungen- Unternehmen mit expliziter Social-Media-Strategie im ActiveSourcing sind fast doppelt so erfolgreichOb "War for Talents", das "Buhlen um Nachwuchstalente" oder auchder "Fachkräftemangel": Egal welchen Begriff man verwendet - dieHerausforderung bleibt die Gleiche: Unternehmen kämpfen um dieklügsten Köpfe und müssen die sogenannten High Potentials an ihrUnternehmen binden. Social Recruiting und Active Sourcing sind dabeisehr wichtige Formen der Mitarbeitergewinnung geworden, dieUnternehmen attraktive Möglichkeiten bieten, mit Kandidaten zukommunizieren. Die aktuelle Studienreihe* "Recruiting Trends 2018"des Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS) derUniversitäten Bamberg und Erlangen-Nürnberg und des KarriereportalsMonster zeigt, was erfolgreiche Unternehmen hierbei besser machen."Social Recruiting- und Active-Sourcing-Champions haben statteinzelner Aktivitäten eine umfassende Social-Media-Strategie, klareProzesse für Kontaktaufnahme und Nachfassen bei Active Sourcing,besser geschulte, dedizierte Mitarbeiter, besser definierteZielgruppen und individuellere Anschreiben. Solche Unternehmen sindetwa doppelt so erfolgreich im Active Sourcing wie die Konkurrenz",fasst Studienleiter Prof. Dr. Tim Weitzel von der Universität Bambergzusammen. "Bislang setzt dies allerdings höchstens jedes fünfteUnternehmen um, hier herrscht also noch großes Potenzial."Wo ein Wille ist, da ist auch ein WegAm Willen fehlt es den Unternehmen nicht, sie sehen immer mehrVorteile in der Digitalisierung im HR-Bereich: Der Anteil derpositiven Beurteilungen bezüglich der Digitalisierung in derPersonalbeschaffung ist von 56,2 Prozent seit 2016 um 21,3Prozentpunkte gestiegen, auf 77,5 Prozent in 2017. Ein Ansatz zurOptimierung von Active Sourcing zeigt sich auch in der Weiterbildungdes Recruiting-Personals, denn bislang schulen lediglich 20 Prozentder Top-1.000-Unternehmen ihre Mitarbeiter hinsichtlich derDirektansprache von Kandidaten. Die IT-Branche ist dabei mit 27,6Prozent bereits etwas besser aufgestellt. Dass sich dies auch mit demausdrücklichen Wunsch der Kandidaten deckt, belegen die RecruitingTrends; denn der Anteil von Kandidaten, die lieber direkt vonUnternehmen angesprochen werden, als sich selbst initial zu bewerben,liegt 2017 bei 59,1 Prozent. Zum Vergleich: 2012 lag dieser Wert nochbei 39,9 Prozent.Den Kandidaten auf der SpurFür Unternehmen ist es zudem lohnenswert, einen Blick auf diebevorzugten Kanäle der Kandidaten für die Jobsuche zu werfen, um ihreAnzeigen gezielt zu platzieren. Der klare Sieger: Mit 52,3 Prozentstehen Internet-Stellenbörsen aus Kandidatensicht an erster Stelleder geeignetsten Recruiting-Kanäle, um einen Job zu finden. Auf Rang2 und 3 schaffen es Headhunter/Personalberater mit 36,9 Prozent,gefolgt von Empfehlungen eines Bekannten mit 36,5 Prozent."Personaler beziehungsweise Unternehmen sollten sich zudem über einenganzheitlichen strategischen Markenauftritt Gedanken machen, denn dererste Schritt eines Kandidaten ist es, das Unternehmen perOnline-Suche zu überprüfen", so Marc Irmisch-Petit, Vice PresidentGeneral Manager bei Monster. "Meist starten Kandidaten dabei auf derKarriereseite des Unternehmens, der Unternehmensinformationen beiJobbörsen wie monster.de oder sie informieren sich beiArbeitgeberbewertungsportalen. Ein ganzheitlicher Auftritt der Firma,in dem der Kandidat eine einheitliche Strategie erkennen kann, istdann von Vorteil".Die Jagd auf die Gen YDie Generation Y nutzt Social Media schon heute vergleichsweisehäufig zur Jobsuche. Um diese Kandidaten erfolgreich zu rekrutieren,müssen Personaler aber auf einiges achten, denn 44,0 Prozent der GenY ärgert sich über Active Sourcing, wenn die Anfrage uninteressantist oder nicht zu den Fähigkeiten passt (45,8 Prozent). Zudem wünschtsich die jüngere Generation Ansprachen mit persönlichem Bezug, dienicht standardisiert sind (47,3 Prozent). "Seit zunehmend vieleUnternehmen interessante Kandidaten direkt ansprechen, ist etwa dieHälfte der Kandidaten - und hier vor allem die Generation Y - vonAnsprache-Spam genervt und beklagt sich über zu viele, zu unpassendeund zu standardisierte Ansprachen. 16,0 Prozent löschen daherungelesen Direktanfragen, und etwa jeder Vierte sagt, dass er sichbei spammenden Unternehmen nicht bewerben würde. Eine idealeAnsprache ist auf den jeweiligen Kandidaten abgestimmt", so Prof. Dr.Weitzel. Betrachtet man speziell die Social Media Kanäle so istFacebook der Sieger bei den Klassikern (11,7 Prozent). Bei denberuflichen Netzwerken liegt Xing (40,3 Prozent) vorne, gefolgt vonLinkedIn mit 23,5 Prozent und Google Plus mit noch 18,4 Prozent. InBezug auf Instagram zeigen die Umfrageergebnisse, dass bereits jederzwanzigste Kandidat diesen Kanal zur Suche nach Informationen undEindrücken über Unternehmen häufig verwendet."Bei der Nutzung von Social Media Kanälen unterstützt Monster diePersonalabteilungen aktiv mit einem der größten Produktportfolios imBereich Social Recruitings in Deutschland", ergänzt MarcIrmisch-Petit. "Wir wissen, dass das Thema für viele Recruiter nochneu ist und daher beraten wir ganz gezielt in diese Richtung. Das Themenspecial "Active Sourcing & Social Recruiting" derRecruiting Trends 2018 steht unter folgendem Link zum Downloadbereit:https://arbeitgeber.monster.de/recruiting/studien.aspx *Für die aktuelle Ausgabe der Studienreihe Recruiting Trends 2018wurden die Top-1.000 Unternehmen (Rücklaufquote 11,7%) und die 300größten Unternehmen aus der IT-Branche (Rücklaufquote 13,0 Prozent)aus Deutschland befragt und die Ergebnisse mit den Resultaten desNutzungsverhalten und den Einschätzungen von über 2.800 Kandidatenverglichen. Die Verteilung der Stichproben der jeweiligenStudienteilnehmer ist gemäß dem aktuellen Datenbankregister vonBisnode hinsichtlich der Merkmale Umsatz, Mitarbeiterzahl undBranchenzugehörigkeit in Bezug auf die entsprechende Grundgesamtheitrepräsentativ. Details zur Durchführung der Studie sowie eineBeschreibung der Studienteilnehmer sind online(www.uni-bamberg.de/isdl/recruitingtrends2018) verfügbar.