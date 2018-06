Social Reboot: Jetzt zum 7. Deutschen Social TV Summit am 21. Juni 2018 anmelden!

München (ots) - Wie wirkt sich der Social Reboot von Facebook undYouTube auf die Sender und Inhalteproduzenten aus? Diese Frage stehtim Fokus des 7. Deutschen Social TV Summit, der am 21. Juni 2018 imMünchner Literaturhaus stattfindet.Neue Algorithmen beschränken die Sichtbarkeit von Medien auf denSocial-Media-Plattformen. Immer häufiger muss für Reichweite bezahltwerden. Die Inhalteproduzenten stehen deshalb unter permanentemHandlungsdruck. Sender und Produzenten müssen stärker denn je denWert ihrer Social-Aktivitäten nachweisen. So beauftragen Plattformenund Sender eigens für sie produzierte Social-Serien und Shows. Welcheneuen Ansätze - von Pay-to-Play bis Originals - Erfolg versprechen,werden Experten und Insider beim Social TV Summit diskutieren.Was ist nötig, um neue Formate zu entwickeln? Welchen Regelnfolgen die Algorithmen und wie bedient man sie effektiv? Wie wirdnoch organische Reichweite generiert und wann lohnt es sich, fürReichweite zu bezahlen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigtsich der diesjährige Deutsche Social TV Summit, für den sichinteressierte Besucherinnen und Besucher über den KooperationspartnerMedientage München anmelden können. In diesem Jahr wird der #stvs18auch erstmals durch das Mediennetzwerk Bayern unterstützt.Zum siebten Mal beschäftigt sich der Deutsche Social TV Summit nunmit Trends und neuen Entwicklungen rund um Social Media und TV."Diese neuen Entwicklungen bedeuten eine ständige Herausforderung fürSender und Inhalteproduzenten", betont BLM-Präsident SiegfriedSchneider. "Sie müssen ihre Social-Aktivitäten neu aufstellen undbekommen im Rahmen des Summit entsprechenden Input."Zu Programm und Anmeldung geht es unter www.blm.de.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue MedienBettina PregelTel. 089/63808-318Bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell