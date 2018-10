"Social Network": Die WDR 3-Hörspielreihe über den Menschen im digitalen Netzwerk

Köln (ots) -Das Kulturradio WDR 3 widmet sich in einer Hörspiel-Themenreihe vom15. bis 18. Oktober 2018 dem Einfluss digitaler Netzwerke auf dasgesellschaftliche Zusammenleben. Posten, teilen, liken sind dieAusdrucksformen unserer Zeit: Emotionen dominieren den Inhalt undNachrichten, die einmal im Netz sind, verlassen schnell den eigenenKontrollbereich. In vier ausgewählten Stücken stellt WDR 3 die Fragenach den gesellschaftspolitischen Folgen von Hatespeech im Netz,sucht nach der Grenze zwischen analoger Realität und virtuellem Fake,erzählt von professionell fingierten Personenprofilen und erfindetSelbstoptimierung über Stimm-Steuerung.Premiere für zwei WDR-Neuproduktionen: Von Hatespeech undStimmoptimierungIm Rahmen der "Social Network"-Reihe sendet WDR 3 mit "Die Kommentaresind frei" und "La-La Means I Love La-La" zwei WDR-Neuproduktionenaus dem Jahr 2018:"Die Kommentare sind frei" setzt Dynamiken medialer Ereiferung inSzene und stellt die Frage nach unserer Verantwortung für das, wasaus Kommentarfeldern erwachsen kann (15.10.18, 19.04-19.35 Uhr, WDR3). Das Hörspiel nimmt Alistair Cooper, Kolumnist und politischerKommentator, in den Fokus. Mit seinen aufpeitschenden Statementsdominiert er hochkochende gesellschaftliche Debatten. Zunehmend gerätdie Spirale der Emotionen in den sozialen Netzwerken außer Kontrolle.Cooper erntet Hass, vielstimmigen Hass. Bis alles eskaliert und dieöffentliche Meinung kippt. An der Umsetzung des Hörspiels habenStudierende des Instituts für Musik und Medien, Düsseldorf und derArturo Schauspielschule mitgewirkt.Mit "La-La Means I Love La-La" entwerfen die Autoren eineZukunftsvision über die Selbstoptimierung der eigenen Stimme(18.10.18, 19.04-19.35 Uhr, WDR 3). Die Werbeslogans der Zukunftklängen dann wie folgt: "Lade dir eine attraktive Stimme runter:Wähle aus hunderten Stimmprofilen oder kreiere deine individuelleTelefonstimme. Klingt deine Stimme zu monoton? Unser Algorithmusmacht sie lebendiger. Verrät sie deine Unsicherheit? Lass sieeinnehmend und überzeugend klingen. Und deinen Dialekt bügeln wirgleich mit aus. Sound ist sexy."Die WDR 3 Hörspielreihe "Social Network" im Überblick"Die Kommentare sind frei": Wer Hatespeech sät, erntet HassMontag, 15. Oktober 2018, 19.04 - 19.35 Uhr, WDR 3 Hörspielvon James Fritzaus dem Englischen von Ulrich BlumenbachMusik: Lauritz HeinzeTechnische Realisation: Benno Müller vom Hofe und Henning JungRegieassistenz: Ellen VersteegenRegie: Claudia Johanna LeistProduktion: WDR 2018Redaktion: Christina Hänsel"Nicks Baby": Wie Facebook dich zum Vater machtDienstag, 16. Oktober 2018, 19.04 - 19.35 Uhr, WDR 3 Hörspielvon Maja Das GuptaRegie: Mark GinzlerProduktion: SWR 2015Redaktion: Thomas Leutzbach"Working Girls": Über das Fabulieren von ArbeitsbiographienMittwoch, 17. Oktober 2018, 19.04 - 19.35 Uhr, WDR 3 Hörspielvon Phonofix (Jörg Albrecht und Matthias Grübler)Regie: die AutorenProduktion: SWR 2010Redaktion: Hannah Georgi"La-La Means I Love La-La": Soundstück über die Unwiderstehlichkeitder StimmeDonnerstag, 18. Oktober 2018, 19.04 - 19.35 Uhr, WDR 3 Hörspielvon Leo HofmannRegie und Musik: Leo HofmannDramaturgie: Jan BuckProduktion: WDR 2018Redaktion: Thomas LeutzbachAlle Hörspiele stehen nach der Sendung zum kostenlosen Download zurVerfügung im WDR Hörspielspeicher: hoerspiel.wdr.de.Fotos unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon: 0221 220 7100Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell