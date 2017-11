Social Media treiben Onlinevideo-Markt / BLM/LFK-Web-TV-Monitor erfasst erstmals Facebook-Video-Angebote in Deutschland (FOTO)

München (ots) -Sperrfrist: 20.11.2017 16:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die sozialen Netzwerke entwickeln sich immer stärker zuVideoplattformen: YouTube bleibt das Flaggschiff im deutschenOnlinevideo-Markt, aber auch Facebook sowie Instagram und Twittergewinnen für die Verbreitung von Onlinevideos an Bedeutung. Das zeigtder aktuelle Web-TV-Monitor 2017 im Auftrag der Landesanstalt fürKommunikation Baden-Württemberg (LFK) und der BayerischenLandeszentrale für neue Medien (BLM), der heute in München in der BLMvorgestellt wurde.Das deutsche Onlinevideo-Universum bilden aktuell 12.048YouTube-Channels (mit jeweils mehr als 500 Abonnenten) und 677Web-TV-Angebote (Submarken von Medien, Mediatheken, Corporate TV,Kommunikationsportale u.a.). Zudem wurden erstmals die Top 550 derFacebook-Video-Angebote analysiert.Anbieter sehen größtes Wachstumspotenzial bei Instagram90 Prozent der befragten Onlinevideo-Anbieter sind bereits aufYouTube präsent. Über Facebook distribuieren 57 Prozent und über dieeigene Website 51 Prozent. Deutlich zugelegt hat die Nutzung vonInstagram. Sie stieg auf 47 Prozent (2016: 36%) und die von Twitterauf 43 Prozent (2016: 40%). 53 Prozent der Anbieter denken, dassInstagram in den nächsten drei Jahren noch wichtiger für Onlinevideoswerden wird.Die Entwicklung der Abrufzahlen auf YouTube ist eindrucksvoll:Seit dem Start der untersuchten 12.048 YouTube-Kanäle in Deutschlandhinweg gab es bis September 2017 insgesamt 171 Milliarden Abrufe, 31Prozent mehr als 2016.Neben den rasant steigenden Abrufzahlen wächst nach Aussagen derAnbieter auch die durchschnittliche Sehdauer deutlich: Vor allem beiLivestream-Angeboten rechnen die Befragten bis 2018 mit einerSteigerung von 22 auf 28 Minuten, bei Video on Demand-Angeboten von 9auf 10 Minuten.Befragt nach den größten Veränderungen bei der Videoproduktiongegenüber dem Vorjahr gaben 40 Prozent an, noch stärker für YouTubezu optimieren (2016: 25%). Über ein Drittel (34%) legt mehr Wert aufmobile Verbreitung (2016: 21%). 27 Prozent (gegenüber 16% in 2016)produzieren zunehmend längere Videoinhalte.Das Inhalteportfolio unterscheidet sich je nach Plattform. Bei denWeb-TV-Ange-boten ohne reine YouTube- oder Facebook-Channelsdominieren Informations-, Nachrichten- und Wissensformate (31% derAngebote). 19 Prozent konzentrieren sich auf regionale Inhalte, 13Prozent auf Unterhaltung bzw. Comedy.Der Anteil der Anbieter, die über ihre Onlinevideos Einnahmengenerieren, liegt bei 82 Prozent (2016: 79%). Der Großteil (62%)arbeitet aber nicht kostendeckend. Die wichtigste Erlösquelle ist für62 Prozent der Befragten YouTube-Werbung, gefolgt vonSponsoring/Presenting (48%). Am deutlichsten gewachsen gegenüber 2016sind Produktplatzierungen mit 42 Prozent (2016: 29%). 43 Prozent derBefragten halten das Thema Influencer Marketing künftig für sehrrelevant.Befragt nach den wichtigsten Markttreibern nannten 81 Prozent derAnbieter höhere Bandbreiten/schnellere Internetverbindungen, dieweitere Verbreitung von LTE (advanced) oder 5G (75%) und mobilesBreitband über WLAN/WiFi (74%).Präsidenten Schneider und Kreißig fordern zeitgemäße RegulierungIm Rahmen der heutigen Diskussionsveranstaltung betonteBLM-Präsident Siegfried Schneider: "Das Wachstum desOnlinevideo-Markts, das immer stärker durch Social Media-Kanälegetrieben wird, zeigt, dass in puncto Regulierung gehandelt werdenmuss. Für die linearen und nonlinearen Angebote im Bewegtbildmarktmüssen zukunftsfähige rechtliche Rahmenbedingungen geschaffenwerden."LFK-Präsident Dr. Wolfgang Kreißig unterstrich, dass bei denVideoangeboten, ob gestreamt oder auf Abruf, Individual- undMassenkommunikation immer mehr verschwimmen. Damit die oftmalsjugendlichen Produzenten nicht ein komplexes Lizenzverfahrendurchlaufen müssen, fordern die Medienanstalten eine qualifizierteAnzeigepflicht, wie sie beim Webradio gilt. Ziel sei mehr Transparenzfür die Nutzer. "Klar muss aber auch sein, dass Jugendschutz,Werbegrundsätze oder Verbraucherschutz für alle auch auf YouTube,Facebook oder Instagram gelten müssen. Eine Selbstverständlichkeit,die viele Influencer bereits heute ernst nehmen", so Kreißig.Die Ergebnisse des Web-TV-Monitors 2017 basieren auf einerPrimärdatenerhebung vom 23.08. bis 03.10.2017 durch Onlinebefragungdeutscher Onlinevideo-Anbieter, YouTube-Anbieter mit mehr als 500Abonnenten und der Top 550 der Facebook-Video-Anbieter. Die Studiewurde von der Beratungs- und Forschungsgruppe Goldmedia und BertramGugel erarbeitet und steht kostenfrei zur Verfügung unterwww.webtvmonitor.de, www.blm.de und www.lfk.de.Die Studie steht kostenfrei zur Verfügung:www.blm.dewww.lfk.dewww.webtvmonitor.dewww.goldmedia.comKontakt:Dr. Wolfgang FliegerPressesprecherTel.: (089) 638 08-310wolfgang.flieger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell