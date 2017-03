Hamburg (ots) - Weit weg vom Schreibtisch Youtube, Facebook,Twitter & Co als ständige Begleiter in der Hosentasche haben - daslieben mehr Internet-Nutzer in Deutschland als je zuvor: 61 Prozentaller Onliner nutzen inzwischen Soziale Medien von mobilen Endgerätenaus. 2012 waren es erst 38 Prozent. Überall im Social Web surfen istdabei kein reines Jugend-Phänomen: Im Vergleich zu 2012 hat diemobile Social-Media-Nutzung in allen Altersgruppen zweistelligzugelegt. Das zeigt der aktuelle, repräsentative Socia-Media-Atlasder Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor und desMarktforschers Toluna.Am stärksten hat die mobile Social-Media-Nutzung bei Twenszugelegt: 89 Prozent der 20 bis 29-jährigen Onliner surfen unterwegsim Web 2.0 - ein Anstieg um 42 Prozentpunkte seit 2012. Ähnlich siehtes bei den 14 bis 19-Jährigen aus: Bei ihnen stieg die mobileSocial-Media-Nutzung um 39 Prozentpunkte auf 90 Prozent.Am wenigsten greifen die "Silver Surfer" mobil auf das Social Webzu: Lediglich 28 Prozent der Onliner ab 60 Jahren nutzen die SozialenMedien "to go". Aber auch für diese Altersgruppe bedeutet das einenAnstieg um zehn Prozentpunkte gegenüber 2012.Liebster mobiler Zugang zum Web 2.0 ist für die Deutschen ihrSmartphone: 53 Prozent der Internet-Nutzer tauschen sich über ihrTelefon per Social Media aus. 20 Prozent verwenden dafür einenTablet-Computer. 22 Prozent verwenden andere mobile Endgeräte -Notebooks & Co haben also auch noch lange nicht ausgedient.Regional ist das Social Web in der Tasche in Hamburg ambeliebtesten: 67 Prozent der Internet-Nutzer in der Hansestadtgreifen von unterwegs auf Soziale Medien zu. Am wenigsten können dieBremer dem allgegenwertigen Web 2.0 abgewinnen: Mit 56 Prozent istdie mobile Social-Media-Nutzung in dem kleinen Stadtstaat unter allenBundesländern am geringsten verbreitet.Der Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einerrepräsentativen Umfrage die Nutzung Sozialer Medien in Deutschlandund dient Unternehmen als unverzichtbare Grundlage zur strategischenPlanung ihrer Social-Media-Aktivitäten. Die Studie liefert unteranderem belastbare Fakten darüber, welche Dienste im Web 2.0 von wemwie intensiv genutzt werden, welche Themen auf welchen Kanälendiskutiert werden und in wie weit Soziale Medien Kaufentscheidungenbeeinflussen. Der Social-Media-Atlas wird von derBeratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna inKooperation mit dem IMWF - Institut für Management- undWirtschaftsforschung herausgegeben.Für den aktuellen Social-Media-Atlas (Hamburg, Januar 2017) wurden3.500 nach Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentativeInternetnutzer ab 14 Jahren in Form eines Online-Panels zu ihrerSocial-Media-Nutzung befragt. Erhebungszeitraum war das vierteQuartal 2016. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Diekomplette Studie mit allen Ergebnissen kann unterhttp://www.faktenkontor.de/faktenkontor-studien/ gegen eineSchutzgebühr von 360,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- undVertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützenUnternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie derBeratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen überklassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zuerreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung vonKampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. DasFaktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft derführenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertesMitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.Pressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185-1 10Fax: 0 40/253 185-3 10E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuell