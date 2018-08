Social Media ist für die deutsche Wirtschaft Neuland / Nur etwa die Hälfte aller deutschen Unternehmen nutzt Facebook, Twitter und Co. (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Eschborn (ots) -Social Media haben deutsche Unternehmen noch nicht als wichtigePlattform erkannt: 47 Prozent sind auf sozialen Netzwerken kaum odergar nicht vertreten. Zu diesem Schluss kommt die Randstad-ifoPersonalleiterbefragung, die unter Vertretern von Unternehmen allerGrößen und Branchen durchgeführt wird.Kleine Unternehmen ergreifen Online-Chancen nicht"Das Internet ist für uns alle Neuland", sagte Angela Merkel vorfünf Jahren und erntete online dafür reichlich Hohn und Spott. Wennes um deutsche Unternehmen geht, liegt die Regierungschefin aberrichtig. Denn diese nutzen die Möglichkeiten des Internets häufignicht.Ein wichtiger Vorteil der sozialen Netzwerke ist, dass auch kleineUnternehmen mit interessanten Ideen und gut gestalteten Auftrittengroße Aufmerksamkeit erzeugen können. Sie können ihre Kunden direkterreichen und ihr Unternehmen als Marke bekannt machen.Allerdings nutzen zahlreiche Unternehmen in Deutschland dieseMöglichkeiten nicht aus: Nur etwa 49% der Unternehmen mit weniger als50 Beschäftigten nutzt die sozialen Medien. Bei den Unternehmen über500 Mitarbeitern sind es 71%. Zumindest in Deutschland gehört dasInternet somit den Großen.Warum nutzen Unternehmen Social Media nicht?Die Gründe für die Nichtnutzung liegen in einer unklarenDigitalstrategie, erklärt Sebastian Seyberth, Social Media Expert beiRandstad Deutschland: "Häufig sind Führungskräfte vom Sinn sozialerMedien nicht überzeugt oder wissen nicht, wie sich diese produktiveinsetzen lassen. Dabei können alle Unternehmen, unabhängig von Größeoder Branche, mit einer durchdachten Social-Media-Strategiedazugewinnen."Das verarbeitende Gewerbe setzt nur zu etwa 45% auf eigeneSocial-Media-Kanäle. Im Handel und im Dienstleistungsbereich dagegensind etwa zwei Drittel der Unternehmen in den sozialen Netzwerkenaktiv. Das liegt vor allem am Kundenkreis, so Sebastian Seyberth:"Für ein verbraucherorientiertes Unternehmen, etwa ein Ladengeschäft,ist eine starke Präsenz in sozialen Medien wichtiger als für einenMaschinenbauer, der an andere Unternehmen verkauft."Über die Randstad-ifo PersonalleiterbefragungDie hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifoPersonalleiterbefragung, die quartalsweise durch das ifo-Institut undden Personaldienstleister Randstad durchgeführt wird. Die Studiebefragt Personalverantwortliche in deutschen Unternehmenunterschiedlicher Größen und Branchen. Die Sonderfrage im erstenQuartal 2018 bezog sich auf die Auswirkungen der neuen EU-DSGVO aufUnternehmen in Deutschland.Über Randstad Gruppe DeutschlandMit durchschnittlich rund 59.500 Mitarbeitern und rund 550Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,3Milliarden Euro (2017) ist die Randstad Gruppe der führendePersonaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmenunterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Nebender klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppeunter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinenpassgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischerPartner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit 50 Jahren in Deutschland aktiv undgehört zur niederländischen Randstad Holding nv: mit einemGesamtumsatz von rund 23,3 Milliarden Euro (Jahr 2017), über 668.800Mitarbeitern täglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 39Ländern, ist Randstad einer der größten Personaldienstleisterweltweit. Zur deutschen Randstad Gruppe gehören neben den UnternehmenRandstad Deutschland GmbH & Co KG auch die Unternehmen Tempo Team,Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbHsowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services.Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung der Randstad GruppeDeutschland ist Richard Jager.Pressekontakt:VerantwortlichRandstad Deutschland PressestelleHelene SchmidtHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 01Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: helene.schmidt@randstad.dewww.randstad.deWeitere Presseunterlagen und Bildmaterial zum Herunterladen findenSie auch im Internet unter www.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell