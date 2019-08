Mit Social Media gegen sinkende Möbelverkäufe

KÖLN (dpa-AFX) - Mit digitalen Angeboten wollen die deutschen Möbelbauer den Absatz auf dem schwächelnden Inlandsmarkt wieder ankurbeln.



Im Handel finde verstärkt eine Verlagerung in Richtung Onlinevertrieb statt, teilte der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) am Dienstag in Köln mit. Knapp die Hälfte der Verbraucher informieren sich vor dem Möbelkauf im Netz, wie eine Verbraucherbefragung ergeben habe. Der Verband geht davon aus, dass Online-Möbelverkäufe innerhalb der nächsten fünf Jahre etwa ein Viertel der Verkäufe ausmachen könnten.

Die deutschen Möbelbauer erwirtschaften etwa zwei Drittel ihrer Umsätze in Deutschland. Um Produkte und Hersteller bekannter zu machen, bewirbt der VDM diese seit Anfang des Jahres mit dem Hashtag #zuhausesein auf den Social-Media-Plattformen Instagram, Twitter und Facebook. Auch Blogger, die über Wohnen schreiben, sind Teil der Kampagne. Diese Entwicklung sei erst in den letzten Jahren für den Möbelmarkt aufgekommen, erklärte VDM-Geschäftsführer Jan Kurth. Man habe hier keinen Trend verschlafen.

Derzeit sieht es für die deutschen Möbelbauer nicht besonders rosig aus. Von Januar bis Juni dieses Jahres gingen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,8 Prozent auf rund 8,9 Milliarden Euro zurück. Grund sei unter anderem die sich abkühlende Bautätigkeit, was sich negativ auf die Möbelnachfrage auswirke./jon/DP/jha