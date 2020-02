Social Media für den Arbeitsschutz nutzen - kostenfreies Whitepaper der BG ETEM (FOTO)

Köln (ots) - Diskussionen in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitterbestimmen häufig die öffentliche Meinung. Wer in den sozialen Medien nichtpräsent ist, hat kaum eine Chance, gehört zu werden. Soziale Medien bieten dieMöglichkeit, sich zu vernetzen und Themen voranzutreiben. Das ist auch fürArbeitsschützerinnen und Arbeitsschützer interessant.Aber vielfach herrscht Unsicherheit über den richtigen Umgang mit dem Thema:Welche Chancen bieten soziale Netzwerke wie Xing oder Linkedin? Muss ich aufTwitter sein oder ist Facebook besser? Was darf ich posten? Worauf muss ichachten?Für alle Arbeitsschützerinnen und -schützer, die sich mit sozialen Medien näherbeschäftigen wollen, hat die Berufsgenossenschaft Energie Textil ElektroMedienerzeugnisse (BG ETEM) jetzt ein Whitepaper zusammengestellt. Auf sechsSeiten wird ein Überblick der wichtigsten Kanäle und ihrer Besonderheitengegeben, ergänzt um zahlreiche praktische Tipps für den Einstieg in die Nutzungsozialer Netzwerke."Wer in den sozialen Medien aktiv wird, macht sich selbst und das Thema"Arbeitsschutz" sichtbar. Soziale Medien fördern die Vernetzung und helfendabei, Themen voranzubringen. Das ist wichtig, denn Sicherheit und Gesundheitbei der Arbeit verdienen mehr Wahrnehmung und mehr Wertschätzung", unterstreichtHolger Zingsheim, Leiter der Kommunikations-Abteilung der BG ETEM.Das Whitepaper kann kostenlos unter www.bgetem.de, Webcode: 20447845heruntergeladen werden.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/18978/4520130OTS: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil ElektroMedienerzeugnisseOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell