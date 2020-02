Social Media Week Hamburg: Menschen im Blick

Hamburg (ots) - Ab Mittwoch trifft sich die Digitalbranche auf der Social MediaWeek Hamburg. Vom 26.2. bis zum 28.2.2020 widmen sich in drei Altonaer #SMWHHHubs namhafte Speaker auf Panels, Vorträgen, Workshops und Masterclasses derFrage, wie Marketingstrategien Menschen in den Blick nehmen müssen, um künftigerfolgreich zu sein."Nichts verkauft besser als Vertrauen" - unter diese These stellt Dirk Pape(LinkedIn) seine Keynote am 26.02, dem Auftakt-Tag der SMWHH. Um das Vertrauender Kunden nachhaltig zu erobern, bedürfe es eines Umdenkens bei der Wahl vonKanälen, Botschaften und Strategien, so Pape.Die Menschen seien genervt von Fake-Influencern mit Fake-Followern stellt auchJeremy Prasetyo fest und fragt Mittwoch: "Influencer Marketing is dying. Whatcomes next?" Der internationale Community Builder appelliert, Top-Down-Marketingzu begraben und auf Authentizität zu setzen.Auf der neunten Social Media Week Hamburg bekommen auch wieder gemeinnützigeInitiativen eine Bühne. Die Tierschutzorganisation PETA zeigt, wie sie via"Alexa" Themen wie Tierrechte und Fleischkonsum in die Köpfe der Menschheitbringt. Dafür hat PETA ein interaktives und immersives Hörspiel als Skillentwickelt, um Verhalten nachhaltig zu beeinflussen. Den Weg von der Idee zumfertigen "Alexa"-Skill und dessen Erfolg zeigt das Panel "Voice for Good" am27.2.auf.Zu Gast ist auch das bundesweit bekannte gemeinnützige Projekt GoBanyo. Ohne dassehr erfolgreiche Crowdfunding-Projekt, wäre die Idee, Verkehrsbusse alsDuschmöglichkeit für Obdachlose umzubauen und an verschiedenen Standorten inHamburg anzubieten, kaum möglich gewesen. Am 28.2. diskutieren Initiatoren undMacher von GoBanyo mit Doniece Sandoval (LavaMaex), die in den USA ein ähnlichesProjekt umsetzt, wie soziale Start-ups finanziert werden können.Die Social Media Week Hamburg ist die einzige Social Media Week Deutschlands.Weltweit gibt es das Event in aktuell 23 Städten.Pressefotos und weitere Informationen unter: www.smwhamburg.com/presse/Pressekontakt:presse@smwhamburg.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/78631/4528082OTS: Social Media WeekOriginal-Content von: Social Media Week, übermittelt durch news aktuell