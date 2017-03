Social Media Week Hamburg mit Besucherrekord (FOTO)

New York / Hamburg (ots) -Deutschlands größte kostenfreie Digitalkonferenz endet im sechstenJahr mit über 4.000 Teilnehmern und rund 150 VeranstaltungenDie sechste Social Media Week Hamburg (SMWHH) feiert nach einervielfältigen Themenwoche mit über 4.000 Teilnehmern (erstmaligausverkauft) einen neuen Besucherrekord. Nach rund 150 kostenfreienVeranstaltungen vom 27. Februar bis zum 3. März rund um das globaleMotto "Language and the Machine - Sprache trifft Technologie:Algorithmen und die Zukunft der Kommunikation" endete Deutschlandsgrößte kostenfreie Digitalkonferenz am vergangenen Freitag inHamburg."Wir freuen uns sehr über den neuen Besucherrekord und sind stolz,dass wir die Konferenz mit Hilfe von starken Partnern und Sponsorenauch 2017 wieder kostenfrei für so viele Teilnehmer anbietenkonnten", kommentiert Projektleiterin Sabrina Frahm den erfolgreichenAbschluss der SMWHH 2017. Dabei zählen zum Supporter-Netzwerk nichtnur Sponsoren wie die CARL Group, die die technische Umsetzung desLivestreams sowie der Twitter-Walls per sendONSCREEN® ermöglichte,comdirect Bank AG, Hamburg Airport, Hamburg Kreativ Gesellschaft,Handelskammer Hamburg, Microsoft, NDR, nextMedia.Hamburg und XING,sondern auch Location Partner wie die beiden Main Hubs MarkthalleHamburg und Hochschule Macromedia sowie das betahaus Hamburg, derHandelskammer Hamburg InnovationsCampus und die Superbude St. Pauli."Eine kostenfreie Konferenz wie die Social Media Week ist ohnePartner und Sponsoren überhaupt nicht denkbar. Mein großer Dank gehtan die Stadt Hamburg, die seit sechs Jahren dazu beiträgt, dass einewachsende Zahl von Besuchern sich kostenfrei über aktuelle SocialMedia Trends informieren kann. Dabei liefern Partner wie die HamburgKreativ Gesellschaft nicht nur wertvolle Kontakte und beteiligen sichinhaltlich mit eigenen Sessions, sondern bieten auch noch besondereHighlights wie die Interviews im nextMedia.Hamburg Pop-Up Studio an.Auch ohne das herausragende Engagement der CARL Group wäre eineKonferenz auf diesem technischen Niveau nicht zu realisieren. Undauch Unternehmen wie die comdirect Bank AG, XING, Hamburg Airport,Handelskammer Hamburg und Microsoft leisten einen wesentlichenBeitrag zum Gelingen der Konferenz. Ihnen sowie unserem MedienpartnerNDR gilt mein aufrichtiger Dank. Darüber hinaus möchten wir unsherzlich bei unserem SMWHH-Beirat, dem Organisationsteam und denvielen ehrenamtlichen Helfern und Moderatoren bedanken, ohne diesolch eine Veranstaltung gar nicht zu organisieren wäre", betont Urizvon Oertzen, Inhaber der Agentur hi-life und Veranstalter der SocialMedia Week Hamburg.Mit ihrer Expertise und ihren eigenen Netzwerken tragen dieSMWHH-Beiratsmitglieder Christiane Brandes-Visbeck, ChristineEnterlein, Andrea Frahm, Martin Fuchs, Peter Kabel, Mathias Koch,Agnieszka Krzeminska, Torsten Panzer, Patrick Sánchez del Solar,Sanja Stankovic, Svenja Teichmann, Jens Unrau, John David von Oertzenund Sven Wiesner maßgeblich zum Erfolg der Social Media Week Hamburgbei.Das Ziel der SMWHH, die Position der Medienmetropole an der Elbeals Standort für die digitale Wirtschaft international weiter zustärken, untermauerten dabei vielfältige Programm-Highlights. XINGlud in diesem Jahr zur Diskussion "Arbeitest Du noch oder lebst Duschon?" und die comdirect bank warf die Frage auf "Quo vadisdigitaler Finanzplatz Hamburg - verliert Hamburg den Anschluss?".Passend zum globalen Motto "Language and the Machine" gaben sich aufder SMWHH 2017 auch Roboter die Ehre: so präsentierte Thorsten Gauvon IBM den humanoiden Roboter Nao (der sogar eine Tanzeinlage zumBesten gab) und Roger Hillen-Pasedag vom Logistikunternehmen HermesGermany hatte den Starship Roboter 6D54 als Co-Referenten im Gepäck.Weitere Konferenz-Highlights waren sicherlich auch derSnapchat-Marketing-Stammtisch am Hamburg Airport mit Richard Gutjahr,der Vortrag des Journalisten und Bestseller-Autors Jay Tuck "Wirdkünstliche Intelligenz uns töten?" oder der spannende Einblick ininternationales Content Marketing von Jannis Rudzki-Weise der AUDIAG. Die Sessions zum Thema Content Marketing der Beiersdorf AG undVisual Storytelling von Beraterin Kristina Kobilke sprengten sogardie großzügigen Platzkapazitäten in der Markthalle und waren bei denBesuchern mehr als gefragt. Hoch im Kurs standen auf der SMWHH 2017ebenfalls die Themen "Professionalisierung von Social Media" undrechtliche Fragestellungen. Daher platzten auch die Sessions desRechtsanwalts Kay Spreckelsen "Werbung auf YouTube und Instagram -Was gerade noch erlaubt ist..." oder die Panel-Diskussion "KeineWerbung: Für mehr Transparenz in der Influencer-Arbeit" von und mitDjure Meinen aus allen Nähten und lieferten einen wertvollen Beitragzu Fragen aus der täglichen Social Media Praxis.Neben den fachlichen Aspekten kam auch der Unterhaltungsfaktor aufder SMWHH 2017 nicht zu kurz. Neben der Keynote "Sport trifftTechnologie: Wie Unterhaltung zum Erlebnis wird" von Peter Jaeger,Microsoft Deutschland, gemeinsam mit Vertretern des Hamburger SV unddes FC St. Pauli, präsentierte Microsoft außerdem die Xbox GamingLounge und ermöglichte Spielbegeisterten das "Zocken" von "ForzaHorizon 3" oder dem brandneuen Echtzeitstrategiespiel "Halo Wars 2".Kulturelle und musikalische Unterhaltung boten das exklusiveAkustik-Konzert von Jon Flemming Olsen (alias Kneipenwirt Ingo ausder langjährigen TV-Serie "Dittsche") anlässlich der Veröffentlichungseines neuen Albums "Von ganz allein" sowie der wortgewaltigePoetry-Slam-Auftritt von Sebastian Stille auf der Social Media WeekHamburg Welcome Night. Ein weiteres musikalisches Highlightpräsentierte die deutsch-ghanaische Soulsängerin und SongwriterinY'akoto im Anschluss an die Session "What social media means for theCreative Africa scene & what Creative Africa means for the socialmedia scene", die zeitgleich mit der SMW Lagos in Nigeria viaLivestream stattfand und insofern eine SMW-Premiere darstellte.Erstmalig feierte auch das Social Media Week Café seine Premiere undbot den Besuchern neben Snacks und Erfrischungen Raum zum Networkingsowie die Möglichkeit, ausgewählte Veranstaltungen bei Erreichen derSession-Kapazitäten auch via Livestream-Übertragung zu verfolgen.Aktuelle #SMWHH Pressefotos:http://www.hi-life.de/social-media-week-fotos/.Über die Social Media Week HamburgDie Social Media Week Hamburg (SMWHH) ist seit 2012 Teil derweltweit größten öffentlichen Konferenz zum Thema Social Media. Siefindet 2017 vom 27. Februar bis 3. März zeitgleich, global undgemeinsam mit Städten wie New York und Lagos unter dem Motto"Language and the Machine - Sprache trifft Technologie: Algorithmenund die Zukunft der Kommunikation" statt. Die SMW in Hamburg bietetrund 150 kostenlose Veranstaltungen für alle Zielgruppen. Sie wendetsich dabei sowohl an Macher und Nutzer, als auch an Experten undEinsteiger. Die SMWHH diskutiert jährlich mit über 3.000 Teilnehmerneine Woche lang wie Entwicklungen in Social Media und digitalerTechnologie das Leben und Arbeiten, aber auch Bereiche wieJournalismus, Handel, Wirtschaft, Ausbildung und Kultur beeinflussen.Global nahmen bereits über 70.000 Menschen in 20 Städten teil. DieSMW wurde 2009 von Toby Daniels, Gründer von Crowdcentric Media LLC.,in New York ins Leben gerufen. Die Social Media Week Hamburg wirdseit ihrer erfolgreichen Premiere 2012 von der Agentur hi-life Urizvon Oertzen veranstaltet (SMWHH Team:https://socialmediaweek.org/hamburg/team/). Ziel der Veranstaltungist es, die Position der Medienmetropole an der Elbe als Standort fürdie digitale Wirtschaft international weiter zu stärken.Homepage: www.socialmediaweek.org/hamburgFacebook: http://www.facebook.com/smwhamburgTwitter: @smwhamburgZu hi-lifehi-life Uriz von Oertzen - Agentur für Veranstaltungen istVeranstalter der Social Media Week Hamburg. hi-life ist überall zuHause: Über Hamburg hinaus in Deutschland und in der ganzen Welt."Als Agentur für Veranstaltungen machen wir keinen Unterschied, obKunden aus Musik, Film, Werbung, IT oder aus der klassischenIndustrie kommen. 