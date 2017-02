Social Media Week Hamburg 2017 startet am Montag und präsentiert Programm-Highlights (FOTO)

New York / Hamburg (ots) -Deutschlands größte kostenfreie Digitalkonferenz bietet etwa 150Veranstaltungen und erwartet über 3.500 TeilnehmerDie sechste Social Media Week Hamburg (SMWHH) startet am kommendenMontag, den 27. Februar, mit rund 150 kostenfreienEinzelveranstaltungen und präsentiert den mehr als 3.500 erwartetenTeilnehmern bis zum 3. März eine vielfältige Themenwoche mitzahlreichen Highlights und Fokusthemen rund um das globale Motto"Language and the Machine - Sprache trifft Technologie: Algorithmenund die Zukunft der Kommunikation".Mit einem Grußwort eröffnet der neue Kultursenator Dr. CarstenBrosda am 27. Februar um 10.30 Uhr im Handelskammer InnovationsCampus(HKIC) die SMWHH 2017. Im Anschluss startet die Konferenzwochepassend zum globalen Motto mit dem Thema "Chatbots - Modeerscheinungoder ,must have' für Unternehmen".Am Nachmittag geht es um 16.30 Uhr in der Markthalle imThemenfokus "Business & Brands" dann um eines der derzeit aktuellstenBranchenthemen: "What´s hot in Content Marketing? - live nachgefragt"bei den Content Marketing Spezialisten Dr. Kerstin Hoffmann, KlausEck und Sascha Stoltenow. Am Montagabend um 18.00 Uhr diskutierenExperten wie Sanja Stankovic, Hamburg Startups, Martina Palte,comdirect Bank AG, Dr. Gabriele Rose, Finanzplatz Hamburg e.V., sowieSven Weizenegger, Kreditech, und Dr. Christian Conreder, KPMG unterdem Titel "Quo vadis digitaler Finanzplatz Hamburg - verliert Hamburgden Anschluss?" die Frage, wie es um die Hansestadt alsFintech-Standort bestellt ist.Den krönenden Abschluss des ersten Konferenztages bildet dann fürgeladene Gäste, Partner und Sponsoren, Presse- und Beiratsmitgliederab 19.30 Uhr die "SMWHH Welcome Night" in der Markthalle. NebenGetränken, Networking und relaxten Beats erwartet die Teilnehmer auchnoch ein musikalisches Highlight: Jon Flemming Olsen wird anlässlichder Veröffentlichung seines am 7. April erscheinenden Albums "Vonganz allein" ein exklusives Akustik-Konzert geben. Olsen istFernsehzuschauern als Kneipenwirt Ingo aus der langjährigen Serie"Dittsche" bekannt, zudem ist er als Buchautor und Moderator tätig.Musikfreunde kennen ihn als Gründer von Texas Lightning. SeineFormate wurden mit Goldenen Schallplatten (u.a. Dreifach-Gold für "NoNo Never"), Deutschen Fernsehpreisen und dem Grimme-Preisausgezeichnet.Dienstag, den 28. Februar, startet die SMWHH dann gleich mit denvier Fokusthemen "Innovation & Technology", "Digital EntertainmentSports", "Travel & Lifestyle" sowie dem "Startup Day" durch. Um 12.00Uhr wird Thorsten Gau von IBM in der Keynote "NatürlicheMensch-Maschine Kommunikation - mit kognitiven Technologien dasInteraktionserlebnis von morgen bauen" das globale Motto aufgreifenund einen tieferen Einblick in intelligente Technologien ermöglichen.Thematisch passend fragt der renommierte Journalist undBestseller-Autor Jay Tuck um 13.30 Uhr in seinem Vortrag "Wirdkünstliche Intelligenz uns töten?" was passiert, wenn wir einintelligentes Wesen kreieren, das dem Menschen weit überlegen ist.Der erfolgreiche Fernsehproduzent und angesehene Verteidigungsexpertesowie Ex-Redaktionsleiter der »Tagesthemen« hat in seinen 35 Jahrenbeim deutschen Fernsehen über 500 Berichte produziert. Für seinaktuelles Buch ("Evolution ohne uns", Plassen Verlag) interviewte erDrohnenpiloten, Rüstungsforscher und Geheimdienstler in einerzweieinhalbjährigen Exklusiv-Recherche. Im Themenfokus "DigitalEntertainment Sports" spricht Peter Jaeger, Mitglied derGeschäftsführung von Microsoft Deutschland, um 16.30 Uhr gemeinsammit Vertretern des Hamburger SV und des FC St. Pauli in seinerKeynote "Sport trifft Technologie: Wie Unterhaltung zum Erlebniswird".Im Themenfokus "Travel & Lifestyle" drehen sich zahlreicheSessions am Dienstag in der Superbude St. Pauli rund um touristischeSocial Media Fragen. So heißt es um 15.00 Uhr beispielsweise"#hamburgmeineperle - Hamburg als digitale Marke". Dirk Wilberg vonMit Vergnügen Hamburg diskutiert mit Podiumsgästen wie man nicht nurBilder, sondern auch Inhalte als digitales Medium rund um dieHansestadt transportiert.Nach einem ganzen Tag mit Themenfokus auf Startups undvielfältigen Gründer-Themen-Sessions im betahaus Hamburg beschließtder inzwischen vierte "Hamburg Startups Mixer - SMWHH Edition" nach2014 den "Startup Day" als abschließendes Networking-Event. Parallelzum Startup Mixer haben SMWHH Besucher dann die Qual der Wahl, dennRoger Hillen-Pasedag vom Logistikunternehmen Hermes Germanypräsentiert um 19.30 Uhr in der Session "Hermes Delivery Robot - DieRevolution in der City-Logistik? - Das Pilotprojekt in Hamburg" nichtnur erste Erfahrungen aus diesem innovativen Projekt, sondern hatauch den Starship Roboter 6D54 als Co-Referenten im Gepäck.Am Mittwoch, den 1. März, kommt das Mega-Thema "Visual Trends"sowie der Themenfokus "Karriere & New Work" hinzu. Neben aktuellenTrends wie Virtual und Augmented Reality, Online-, Live- und360-Grad-Video, diskutieren Experten auch über Entwicklungen undCases auf Plattformen wie YouTube, Instagram, Snapchat und vielesmehr. Um 13.30 Uhr wird Andreas Hebbel-Seeger, Professor fürMedienmanagement und Head of Media School am Campus Hamburg derHochschule Macromedia, sowie seine Studenten in der Veranstaltung"360-Grad-Video und VR - Erlebnis und Wirkung" Einsatz und Wirkungvon 360-Grad-Videos am Beispiel ausgewählter eigenerForschungsprojekte und die praktischen Konsequenzen für deren Nutzungdiskutieren. Um 15.30 Uhr begrüßt der Snapchat-Marketing-Stammtischam Hamburg Airport, der erstmalig im Rahmen der SMWHH stattfindet,einen besonderen Gast: Richard Gutjahr wird in seinem Vortrag "Snapto the future - die (ungewisse) Zukunft von Snapchat" einen Ausblickauf die weitere Entwicklung der App geben.Außerdem starten am Mittwoch zahlreiche Sessions unter dem Label"Karriere & New Work" und thematisieren, wie Social Media undDigitalisierung unsere moderne Arbeitswelt verändern und was es beiBewerbung, Recruiting oder Führung online zu bedenken gilt.Folgerichtig fragt Jan Kowalsky um 16.30 Uhr in der XING Keynote"Arbeitest du noch oder lebst du schon?". Den Abschluss des Tages um19.30 Uhr bildet dann die SMWHH-Paneldiskussion zum Thema "Wie socialdarf's denn sein? - HR Trends 2017" mit Teilnehmern von comdirectbank, crowdmedia, Unilever, XING und vom Bundesverband DigitaleWirtschaft (BVDW) e.V. in der Markthalle.Wer dann noch fit genug für Networking und Erfahrungsaustauschist, kann gleich bei mehreren spannenden Abendveranstaltungen wie dem"Meetup der Digital Media Women" ab 19.00 Uhr in der Markthalle oderdem #KLSSNTRFFN von SMWHH Beirat Sven Wiesner und Havas-beebop ab19.30 Uhr in der Superbude in die SMWHH-Bergfest-Nacht starten.Donnerstag, der 2. März, steht dann ganz im Fokus von "DigitalEntertainment" sowie "Journalismus & Media". In den beiden Main HubsMarkthalle Hamburg und Hochschule Macromedia finden zahlreicheSessions zu Themen wie Gamification, Fake News oder auch Free undConversational Journalism statt. Um 18.00 Uhr geht es dann auf demSMWHH-Panel "Storytelling & Influencer Marketing auf YouTube" um dieFrage, wie Influencer Marketing auf der Video-Plattform in der Praxisfunktioniert. Dazu diskutiert SMWHH Beirat Torsten Panzer unteranderem mit dem ehemalige YouTube-Star Oguz Yilmaz, der mit Freundengemeinsam als Y-Titty den (mit über 3 Mio. Abonnenten und über 1 Mrd.Aufrufen) erfolgreichsten deutschen Comedy-Kanal auf YouTubebetrieben hat, sowie Michael Gross von YouTube und weiterenBranchenexperten. Parallel dazu wird die SMWHH eine weitere Premierefeiern: Erstmalig wird eine globale Session zeitgleich mit der SMWLagos in Nigeria via Livestream unter dem Motto "What social mediameans for the Creative Africa scene & what Creative Africa means forthe social media scene" stattfinden. Zum Abschluss des Donnerstagespräsentiert die SMWHH darüber hinaus noch ein weiteres interaktivesHighlight der besonderen Art: ab 19.30 Uhr heißt es in der Markthalle"Tiemo Wölken vloggt aus dem Europäischen Parlament - Die SocialMedia Week kommentiert live". Unter der Leitung des HamburgerWahlbeobachters und SMWHH Beirats Martin Fuchs, erläutert TiemoWölken (Abgeordneter des Europäischen Parlaments), wie er über dieersten Eindrücke aus dem Raumschiff Europe vloggt, das Parlamenterklärt, Nutzer einbindet und so einen frischen Einblick in dieEuropapolitik vermittelt. Im zweiten Teil der Session wird es danninteraktiv: die Besucher der Veranstaltung bewerten - unterstützt vonder YouTube-Expertin Franziska von Kempis (UFA Lab/Mesh Collective)Ausschnitte aus seinen Vlogs und dürfen Noten verteilen. Die Sessionmarkiert gleichzeitig den Übergang und Start des Themenfokus"Gesellschaft & Partizipation" am Freitag, dem Abschlusstag derSMWHH.Aktuelle Fragestellungen am Freitag, den 3. März, sind unteranderem, wie heutzutage der Einfluss von sozialen Netzwerken auf dieMeinungsbildung funktioniert, wie wir mit "Hatern" umgehen und welcheMöglichkeiten Social Media für Bürgerbeteiligung und Politik bietet.Beteiligung der Bürger beziehungsweise digitale Teilhabe sind auchdie Schlagwörter für die Session der Hamburger Hochbahn um 15.00 Uhram Freitag in der Hochschule Macromedia. In der Veranstaltung "U5:DAS Hamburger Großprojekt - Wie man Unterstützer im Social Webaktiviert" geht es darum, wie die U5 online und im Social Weberlebbar gemacht wird. Eine der wichtigsten Fragen hierbei ist: Wiekann die Hochbahn Unterstützer des Projekts niedrigschwelligerreichen und aktivieren?Für alle SMWHH Besucher, die zwischen den vielen Sessions eineVerschnaufpause brauchen, gibt es in diesem Jahr auch erstmalig das"Social Media Week Cafe" im ersten Stock der Markthalle, Kunstraum.Dort findet sich neben Snacks und Getränken für die Stärkung desleiblichen Wohls auch eine große Lounge Area mit "VR Brillen Testing"präsentiert vom SMWHH Technik Partner CARL Group. Außerdem können dieCafebesucher ausgewählte Veranstaltungen via Livestream-Übertragungverfolgen, falls es keine Plätze mehr in den Session Räumen gibt.Allen, die es trotz des spannenden Angebots nicht live zurKonferenz schaffen, stehen die Sessions der VeranstaltungsorteMarkthalle, Superbude St. Pauli sowie des Macromedia Eventraums imLivestream zur Verfügung. So können viele Zuschauer der Konferenzauch in der Ferne an ihren Rechnern, Tablets und Smartphones folgen.Alle Sessions, die im Livestream zu sehen sein werden, sind imProgramm gekennzeichnet. Darüber hinaus werden ausgewählte Sessionsauch nach der Konferenz über das Livestream-Archiv verfügbar sein undeine Vielzahl von Interviews mit SMWHH-Speakern und Besuchern werdenlive auf der Konferenz im nextMedia.Hamburg Pop-Up Studiomitgeschnitten. Die Video-Clips werden danach umgehend auf dernextMedia.Hamburg Facebook Seite gepostet und über die SMWHH-Kanälegeteilt, so dass die Themen und Eindrücke vor Ort auch onlineverlängert und im Anschluss verfügbar sein werden.Über die Social Media Week HamburgDie Social Media Week Hamburg (SMWHH) ist seit 2012 Teil derweltweit größten öffentlichen Konferenz zum Thema Social Media. Siefindet 2017 vom 27. Februar bis 3. März zeitgleich, global undgemeinsam mit Städten wie New York und Jakarta unter dem Motto"Language and the Machine - Sprache trifft Technologie: Algorithmenund die Zukunft der Kommunikation" statt. Die SMW in Hamburg bietetrund 150 kostenlose Veranstaltungen für alle Zielgruppen. Sie wendetsich dabei sowohl an Macher und Nutzer, als auch an Experten undEinsteiger. Die SMWHH diskutiert jährlich mit über 3.000 Teilnehmerneine Woche lang wie Entwicklungen in Social Media und digitalerTechnologie das Leben und Arbeiten, aber auch Bereiche wieJournalismus, Handel, Wirtschaft, Ausbildung und Kultur beeinflussen.Global nahmen bereits über 70.000 Menschen in 20 Städten teil. DieSMW wurde 2009 von Toby Daniels, Gründer von Crowdcentric Media LLC.,in New York ins Leben gerufen. Die Social Media Week Hamburg wirdseit ihrer erfolgreichen Premiere 2012 von der Agentur hi-life Urizvon Oertzen veranstaltet (SMWHH Team:https://socialmediaweek.org/hamburg/team/). Ziel der Veranstaltungist es, die Position der Medienmetropole an der Elbe als Standort fürdie digitale Wirtschaft international weiter zu stärken.Homepage: www.socialmediaweek.org/hamburgFacebook: http://www.facebook.com/smwhamburgTwitter: @smwhamburgZu hi-lifehi-life Uriz von Oertzen - Agentur für Veranstaltungen istVeranstalter der Social Media Week Hamburg. hi-life ist überall zuHause: Über Hamburg hinaus in Deutschland und in der ganzen Welt."Als Agentur für Veranstaltungen machen wir keinen Unterschied, obKunden aus Musik, Film, Werbung, IT oder aus der klassischenIndustrie kommen. Wir haben Lust auf Neues, wollen neue Wege gehenund sind neugierig auf die Menschen, die wir dabei kennen lernen", soFirmeninhaber Uriz von Oertzen.Weitere Informationen:Torsten Panzerc/o hi-life Uriz von Oertzen Agentur für VeranstaltungenMittelweg 2220148 HamburgE-Mail: tp.smwhh@hi-life.deTel.: + 49 40- 43 28 39-0Mobil: + 49 177 61 40 99 0Twitter @torsten_panzerWeb: www.hi-life.deOriginal-Content von: Social Media Week Hamburg, übermittelt durch news aktuell