Social-Media-Giganten Aktien: Wie sie mit Trumps vorzeitiger Wahlsieg-Forderung umgingen!

Die U.S.-Wahlen waren für die Social-Media-Unternehmen ein gemischter Sack. Auf der einen Seite erhielten sie aufgrund ihrer massiven Reichweite große Werbegelder, während sie auf der anderen Seite weiterhin im Zentrum der Kontroverse um Wahlfehlinformationen stehen. Social-Media-Giganten wie Facebook, Inc. (NASDAQ:FB), Twitter Inc. (NYSE:TWTR) und Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) hatten sich auf das Szenario des Umgangs mit Fehlinformationen vorbereitet, indem sie schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung