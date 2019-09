Social-Media-Analyse der Basketball-WM: Diese Nationalmannschaft punktet in den sozialen Medien am meisten

Wien (ots) -- Wettbasis untersucht die Instagram-Profile der Teilnehmer derBasketball-WM 2019- US-amerikanische Mannschaft ist das beliebteste Team der WM- Dennis Schröder mit gut 1,38 Millionen Fans Spitzenreiter imdeutschen TeamObwohl die US-amerikanischen Profis bereits im Viertelfinaleausgeschieden sind, haben sie mit durchschnittlich 818.000 Followerndie meisten Fans auf Instagram. Das ist das Ergebnis einerUntersuchung der Informationsplattform für Sportwetten, Wettbasis(www.wettbasis.com). Das Unternehmen hat dafür dieInstagram-Performance der Spieler aller 32 teilnehmendenNationalmannschaften analysiert.Das sind die beliebtesten Spieler der WMDer Grieche Giannis Antetokounmpo ist der größte Influencer alleranalysierten Spieler: Knapp 6,08 Millionen Menschen folgen ihm aufInstagram. Auf den Rängen zwei bis vier folgen die US-AmerikanerDonovan Mitchell und Jayson (2,63 bzw. 2,58 Millionen Fans) sowieKemba Walker (1,41 Millionen Fans). Platz fünf sichert sich derDeutsche Dennis Schröder mit 1,38 Millionen Followern.Spanien gehört als einziger Halbfinalist zu den fünf beliebtestenTeamsNeben den USA haben auch die griechischen Spieler viele Fans aufihrer Seite: Mit durchschnittlich knapp 609.000 Followern belegen siePlatz zwei vor den Halbfinalisten aus Spanien mit 172.000 Fans. DieTop Fünf komplettieren Brasilien (140.000 Follower) und Deutschland(132.000 Follower).Deutsche Profis haben durchschnittlich gut 132.000 FansObwohl sein Profil nur für seine Abonnenten sichtbar ist, kannDennis Schröder rund 1,38 Millionen Fans für sich gewinnen und istdamit am beliebtesten im deutschen Team. Mit großem Abstand aufSchröder sichert sich Daniel Theis mit knapp 98.000 Followern Platzzwei, gefolgt von Maxi Kleber mit etwa 37.000 Abonnenten.Südamerikaner am aktivsten auf InstagramAm meisten posten die venezolanischen Spieler auf derSocial-Media-Plattform: 769 Beiträge befinden sich im Schnitt aufihren Profilen. Auch die Brasilianer veröffentlichen mitdurchschnittlich 658 Beiträgen vieles auf ihren Accounts. DieHalbfinalisten aus Spanien posten hingegen 581 Bilder auf Instagram.Deutschland liegt mit 178 Posts pro Spieler im Mittelfeld.Sämtliche Daten zu den Teams finden Sie hier:www.datawrapper.de/_/DtvaQ/Sämtliche Daten zu den Spielern finden Sie hier:www.datawrapper.de/_/kl3U0/Über die UntersuchungWettbasis hat die Instagram-Profile von insgesamt 384 Spielern ausden 32 teilnehmenden Basketball-Nationalmannschaften der WM 2019analysiert. Für jeden Spieler wurde das Instagram-Profil recherchiertund die Anzahl der Follower sowie die Anzahl der veröffentlichtenBeiträge erhoben. Stichtag für die Datenerhebung war der 11.09.2019.Über WettbasisWettbasis (www.wettbasis.com) ist die führendeInformationsplattform für Sportwetten in Deutschland. Auf der Websitewerden täglich detaillierte Analysen, Statistiken, Anbietervergleicheund Wetttipps veröffentlicht, um Sportbegeisterte mit dem nötigenKnow-How für ihre Tipps zu versorgen. Das Unternehmen wurde 2002 inWien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet. Wettbasis istTeil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten in deriGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von250 Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wienbeschäftigt.Pressekontakt:Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com | +49.30.403647.607Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell