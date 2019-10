Social Capital Hedosophia Holdings Corp. gibt das Datum der außerordentlichen Hauptversammlung zur Genehmigung des Zusammenschlusses mit Virgin Galactic bekannt

Die Sitzung ist für den 23. Oktober 2019 geplantNew York (ots/PRNewswire) - Die Social Capital Hedosophia HoldingsCorp. ("SCH") gab heute bekannt, dass sie ihre außerordentlicheHauptversammlung ("Außerordentliche Hauptversammlung") am 23. Oktober2019 um 12:30 Uhr US-Ostzeit abhalten wird, um unter anderem denzuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss (der"Unternehmenszusammenschluss") mit TSC Vehicle Holdings, Inc., VirginGalactic Vehicle Holdings, Inc. und V4GH, LLC (zusammen "VirginGalactic", und zusammen mit Vieco USA, Inc. und Vieco 10 Limited"VG") zu genehmigen. Die außerordentliche Hauptversammlung findet imThe Westin Palo Alto, 675 El Camino Real, Palo Alto, CA 94301, USAstatt.Nach Geschäftsschluss am 16. September 2019 eingetragene Aktionärehaben das Recht, die Benachrichtigung zur außerordentlichenHauptversammlung zu erhalten und darin abzustimmen. Im Zusammenhangmit der außerordentlichen Hauptversammlung müssen SCH-Aktionäre, dieihre Rücknahmerechte ausüben wollen, dies vor 17:00 Uhr US-Ostzeit am21. Oktober 2019 unter Beachtung der in der endgültigenVollmachtserklärung/im Prospekt für die außerordentlicheHauptversammlung festgelegten Verfahren tun.Im Zusammenhang mit dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlussesbeabsichtigt SCH, seinen Namen in "Virgin Galactic Holdings, Inc." zuändern und die weitere Notierung seiner Anteile, Stammaktien undOptionsscheine an der NYSE unter den Symbolen "SPCE.U", "SPCE" und"SPCE WS" zu beantragen.Informationen zu SCHSCH ist eine Partnerschaft zwischen den Investmentfirmen SocialCapital und Hedosophia. SCH führt Technologen, Unternehmer undtechnologieorientierte Investoren zusammen, die eine gemeinsameVision zur Identifizierung und Investition in innovative und agileTechnologieunternehmen vertreten. Weitere Informationen zu SCH findenSie unter www.socialcapitalhedosophiaholdings.com.Informationen zu Virgin GalacticVirgin Galactic ist ein vertikal integriertes Luft- undRaumfahrtunternehmen, das als Pionier der bemannten Raumfahrt fürPrivatpersonen und Forscher gilt. Sie sind davon überzeugt, dass diekommerzielle Erforschung des Weltraums eine der aufregendsten undbedeutendsten Technologieinitiativen unserer Zeit darstellt. Diesekommerzielle Erkundungsreise beruht auf ihrer Mission, Menschen inden Weltraum zu transportieren und sie auf routinemäßiger,konsistenter und erschwinglicher Basis sicher zurück zur Erde zubringen. Mit ihren proprietären und wiederverwendbaren Technologienund unterstützt durch ein unverwechselbares Kundenerlebnis der MarkeVirgin entwickeln sie ein Raumfahrtsystem, das den Kunden eineinzigartiges, mehrtägiges Erlebnis bietet. Es gipfelt in einerRaumfahrt, die mehrere Minuten Schwerelosigkeit und einen Blick aufdie Erde aus dem All beinhaltet. Die Entwicklung befindet sich in derEndphase, nachdem bereits zwei bemannte Flüge in den Weltraumdurchgeführt wurden. Der erste kommerzielle Start ist für das Jahr2020 geplant.Zusätzliche Informationen und wo Sie diese findenDiese Pressemitteilung bezieht sich auf eine geplante Transaktionzwischen Virgin Galactic und SCH. Im Zusammenhang mit den geplanten Transaktionen hat SCH am 7. August 2019 eine Registrierungserklärung auf dem Formular S-4 (in der jeweils gültigen Fassung, die "Registrierungserklärung") bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht (Aktenzeichen 333-233098), die eine vorläufige Vollmachtserklärung/einen Prospekt enthält. Die Registrierungserklärung wurde am 9. Oktober 2019 für wirksam erklärt und SCH wird damit beginnen, seinen Aktionären am oder um den 11. Oktober 2019 die endgültige Vollmachtserklärung/den Prospekt und andere relevante Dokumente zuzusenden. Aktionären und anderen Wertpapierinhabern von SCH wird empfohlen, die Registrierungserklärung, die Vollmachtserklärung und den Prospekt sowie alle anderen relevanten Dokumente zu lesen, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht wurden oder werden, sobald sie verfügbar werden, da sie wichtige Informationen enthalten. Investoren und Wertpapierinhaber können über die von derSEC unterhaltenen Website unter der Adresse http://www.sec.govkostenlose Kopien der Registrierungserklärung, derVollmachtserklärung/des Prospekts und aller anderen relevantenDokumente erhalten, die von SCH (falls verfügbar) bei der SECeingereicht wurden oder werden.Die von SCH bei der SEC eingereichten Dokumente (sofern verfügbar)können ebenfalls kostenlos auf der Website von SCH unterhttp://www.socialcapitalhedosophiaholdings.com/docs.html oder aufschriftliche Anfrage an 120 Hawthorne Avenue Palo Alto, California94301, USA bezogen werden.Teilnehmer an der EinholungIm Zusammenhang mit der geplanten Transaktion können SCH und seineDirektoren und leitenden Angestellten als Teilnehmer an der Einholungvon Vollmachten durch die Aktionäre von SCH angesehen werden.Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von SCHund ihr Eigentum an den Wertpapieren von SCH sind in den bei der SECeingereichten Unterlagen von SCH enthalten, einschließlich (i) des am18. März 2019 eingereichten Jahresberichts auf Formular 10-K und (ii)der Registrierungserklärung.Zusätzliche Informationen über die Interessen dieser Personen undanderer Personen, die als Teilnehmer an der vorgeschlagenenTransaktion gelten können, können der Vollmachtserklärung/demProspekt über die geplante Transaktion entnommen werden, sobald sieverfügbar sind. Sie können kostenlose Kopien dieser Dokumente wie imvorherigen Absatz beschrieben erhalten.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichteteAussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze in Bezug auf diegeplante Transaktion zwischen VG und SCH, einschließlich Aussagenüber den Nutzen der Transaktion, den voraussichtlichen Zeitpunkt derTransaktion sowie die Produkte und Märkte und die erwartetePerformance von VG. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind imAllgemeinen durch die Wörter "glauben", "projizieren", "erwarten","absehen", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft","Chancen", "planen", "können", "sollten", "werden", "würden","voraussichtlich", "werden fortfahren", "werden wahrscheinlich führenzu" und ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagensind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftigeEreignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen unddaher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren könnendazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlichvon den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen,einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) das Risiko, dass dieTransaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossenwird, was sich nachteilig auf den Kurs der Wertpapiere von SCHauswirken kann, (ii) das Risiko, dass die Transaktion nicht bis zumStichtag des Unternehmenszusammenschlusses von SCH abgeschlossenwird, und das potenzielle Versäumnis, eine Verlängerung der Frist fürden Unternehmenszusammenschluss zu erhalten, wenn SCH dies beantragt,(iii) das Nichterfüllen der Bedingungen für den Vollzug derTransaktion, einschließlich der Annahme des Fusionsvertrags durch dieAktionäre von SCH, die Befriedigung des Mindestbetrags desTreuhandkontos nach Rückzahlungen durch die öffentlichen Aktionärevon SCH und dem Erhalt bestimmter behördlicher und behördlicherGenehmigungen, (iv) das Fehlen einer Bewertung durch Dritte bei derEntscheidung, ob die geplante Transaktion durchgeführt werden solloder nicht, (v) das Eintreten von Ereignissen, Änderungen oderanderen Umständen, die zur Beendigung des Fusionsvertrags führenkönnten, (vi) die Auswirkungen der Ankündigung oder Abhängigkeit derTransaktion von den Geschäftsbeziehungen, den Betriebsergebnissen undder Geschäftstätigkeit von VG im Allgemeinen, (vii) Risiken, dass diegeplante Transaktion die derzeitigen Pläne und Abläufe der VGunterbricht, (viii) der Ausgang von Gerichtsverfahren, die gegen VGoder gegen SCH im Zusammenhang mit dem Fusionsvertrag oder dergeplanten Transaktion eingeleitet werden können, (ix) die Fähigkeit,die Notierung der Wertpapiere von SCH an der New Yorker Börseaufrechtzuerhalten, (x) Veränderungen in den wettbewerbsorientiertenund stark regulierten Branchen, in denen die VG tätig sein will,Schwankungen der operativen Leistung gegenüber Wettbewerbern,Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäftvon VG auswirken, und Änderungen der kombinierten Kapitalstruktur,(xi) die Fähigkeit, Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungennach Abschluss der geplanten Transaktion umzusetzen und zusätzlicheChancen zu identifizieren und zu realisieren, und (xii) das Risikovon Rückgängen in der stark wettbewerbsorientierten und neuartigentouristischen Raumfahrtindustrie. Die vorstehende Liste der Faktorenist nicht vollständig. Sie sollten die vorgenannten Faktoren und dieanderen Risiken und Unsicherheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren"der SCH-Geschäftsberichte auf Formular 10-K, der Quartalsberichte aufFormular 10-Q, der Registrierungserklärung und anderer Dokumente, dievon SCH von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden, sorgfältigberücksichtigen. Diese Unterlagen identifizieren und adressierenandere wichtige Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von denenin den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. 