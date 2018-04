SocialDAX 2018: Deutsche Konzerne machen Fortschritte bei der Finanzkommunikation auf Social Media (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -In der Berichtssaison 2018 hat FTI Consulting erneut dieFinanzkommunikation der DAX-30-Unternehmen auf Social Mediauntersucht. Ein Vergleich zur ersten Analyse dieser Art vor einemJahr verdeutlicht Fortschritte der Konzerne bei der Kommunikationihrer Jahreskennzahlen auf Kanälen wie Twitter, LinkedIn oderFacebook. So zeigt die Untersuchung, dass dieses Jahr insgesamt zwarweniger, dafür aber professioneller gepostet wurde. Dadurch erzieltendie DAX-30-Konzerne bei ihren Followern ein deutlich höheresEngagement: Gegenüber dem "Social DAX 2017" beobachtet FTI Consultingeinen durchschnittlichen Zuwachs an Interaktionen um 120 %. Dieszeigt, dass Follower bei zielgruppengerechter Aufbereitung auch sehrfaktenorientierte Inhalte wie Ergebniskennzahlen, strategischeAussagen oder Prognosen teilen und liken.Spitzenreiter des diesjährigen "Social DAX"-Rankings sind Daimler,Infineon Technologies und Siemens. Daimler und Infineon Technologiesist zudem erstmals der Aufstieg in die Top 10 gelungen. Sieverfolgten unterschiedliche Ansätze: Mit einem guten Mix ausfaktenorientierter Informationsvermittlung und kreativer Erzählweiseerzeugte Daimler sehr hohes Engagement auf verschiedenen Kanälen underoberte dadurch Platz 1. Infineon Technologies überholte mit demerfolgreichsten Ergebnis-Post aller DAX 30 auf Facebook mehrereAnwärter auf Spitzenränge und sicherte sich Platz 2. Siemensverbesserte sich um zwei Plätze auf Rang 3 und zeigte mit seinenhohen Followerzahlen gekonnt, wie zahlreiche Interaktionen über alleKanäle hinweg generiert werden können.Insgesamt haben in der vergangenen Berichtssaison vieleUnternehmen die Social-Media-Klaviatur professionell bespielt: Siehaben Aussagen zu Kennzahlen und strategischen Zielen sowohl kanal-als auch zielgruppengerechter aufbereitet als im Vorjahr. Vor allemnutzten sie vielfältigere Formate wie Infografiken, GIFs oderQuote-Cards, um Inhalte kreativ in Szene zu setzen.Zudem nutzen inzwischen alle DAX-30-Unternehmen bis auf eineAusnahme mindestens einen der untersuchten Social-Media-KanäleTwitter, LinkedIn, XING oder Facebook. Auch 2018 war Twitter wiederdie erste Wahl für die Kommunikation rund um die Jahresergebnisse: 90% der Unternehmen "zwitscherten" dazu ihre Botschaften. Den stärkstenZuwachs verzeichnete LinkedIn, was dessen wachsende Bedeutung alsdigitaler Content Hub bestätigt: Mehr als drei Viertel allerDAX-30-Konzerne (77 %, Vorjahr: 63 %) nutzten 2018 diese Plattformzur Veröffentlichung ihrer Jahresergebnisse. Zugleich erreichtenUnternehmen bei LinkedIn die höchsten Interaktionsraten. Mit 60 %(2017: 63%) ging die Nutzung von Facebook geringfügig zurück. AufXING waren wie im Vorjahr 37 % der DAX-30-Unternehmen aktiv."Insgesamt fiel uns bei der Analyse der Berichtssaison 2018 einezunehmende Professionalisierung der Social-Media-Kommunikation beiden DAX 30 auf, verbunden mit einer Weitung des Blicks auf breitereZielgruppen: Immer mehr Konzerne finden Wege, ihre Jahreszahlen auchfür Adressaten jenseits des Kapitalmarkts interessant zu gestalten",so Oliver Müller, Reputationsexperte bei FTI Consulting. "Ein Mankosehen wir darin, dass einige Unternehmen Grafiken und Texte desVorjahres einfach wiederverwendet haben - nur um neue Kennzahlenaktualisiert. Dabei führt gerade kreative und abwechslungsreicheAufbereitung von Inhalten zu höherem Engagement."Verbesserungspotenzial sieht FTI Consulting wie im Vorjahr bei derVerwendung von Hashtags, korrekten Bildformaten sowie dem Einsatz vonabwechslungsreicherem Corporate-Bildmaterial. In vielen Fällen wurdenrepetitive Fotomotive verwendet."Auch in diesem Jahr wurde der Vorstandsvorsitzende gezielt mitstrategischen und finanziellen Aussagen in den sozialen Medienpositioniert. Interessanterweise setzt inzwischen rund ein Viertelder Konzerne auch auf den Finanzvorstand, der ergänzendeInformationen vermittelt. Formate wie Videobotschaften kommen stärkerzum Einsatz, die zusätzliche Nähe und Authentizität schaffen", soCarolin Amann, Kapitalmarktexpertin bei FTI Consulting. "Das ThemaDividende spielte 2018 eine untergeordnete Rolle. Während dieUnternehmen in klassischen Formaten wie Pressemeldung undPräsentation durchgängig Aussagen zum Dividendenvorschlag vornahmen,widmete weniger als die Hälfte der DAX-30-Konzerne der Dividendeeinen eigenen Post oder eine Grafik in sozialen Medien."MethodikFTI Consulting analysierte die Social-Media-Kanäle, die amrelevantesten im Bereich Unternehmenskommunikation in Deutschlandsind: Twitter, LinkedIn, XING und Facebook. Die Social-Media-Nutzungjedes DAX-30-Unternehmens wurde anhand des Kanals analysiert, derexplizit für die Investor Relations- oder Finanzkommunikationvorgesehenen ist. Sofern Unternehmen über keinen eigens dafüreingerichteten Kanal verfügten oder auf diesem nicht berichteten,wurde der allgemeine Unternehmenskanal untersucht. Drei Parameterwaren für das Ranking entscheidend: Die Anzahl der relevanten Posts,die Qualität des veröffentlichten Social-Media-Contents sowie dieAnzahl an Reaktionen auf einzelne Posts. Der Erhebungszeitraum derAnalyse erstreckte sich über die Berichtssaison von November 2017 bisMärz 2018. Die Methodik des "Social DAX" beruht auf jener desSocial-Divide-Reports, der von FTI Consulting in Großbritannien 2014etabliert wurde und seitdem jährlich die Social-Media-Nutzung derFTSE 100 Konzerne untersucht.Zum Report und zur Infografik:http://fticommunications.com/socialdaxÜber FTI ConsultingDie Strategic Communications Practice von FTI Consulting ist seitmehr als 20 Jahren eine der weltweit führenden Strategieberatungenfür Kommunikation. Wir unterstützen unsere Mandanten dabei, inerfolgskritischen Situationen ihre unternehmerischen Ziele zuerreichen sowie ihre Reputation zu schützen und zu stärken. UnserLeistungsangebot in der Kommunikation umfasst die Bereiche CorporateCommunications, Kapitalmarktkommunikation, Public Affairs sowiePeople & Change. Seit vielen Jahren zählen wir u.a. zu denMarktführern bei der Begleitung von Fusionen und Übernahmen. 