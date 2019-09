Société Générale entscheidet sich für ACP-Lösung von Axe Finance für die Digitalisierung von Multi-Entity-Privatkundenkrediten

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Société Générale hat beschlossen, denWeg der Transformation im Bereich Privatkundenkredite mit mehrerenafrikanischen Partnern über seine Geschäftseinheit SG ABS anzutreten.Mit dem Ziel der Harmonisierung, Konsolidierung und Verbesserung derbestehenden Kreditprozesse stellt dieses Projekt eine wichtige Säulein der internationalen Wachstumsstrategie von SG dar.Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren entschied sich SociétéGénérale für Axe Finance, zum Teil wegen seiner Fähigkeit, eineMulti-Entity-, End-to-End- Digitalisierungslösung für dieKreditvergabe in Kombination mit einem innovativenImplementierungsansatz zu liefern.Viele Faktoren haben den Ausschlag zugunsten Axe Finance gegeben:die Flexibilität und Skalierbarkeit von ACP, die beeindruckendefunktionale Abdeckung, das nachweisliche Fachwissen, eine starkePartnerschaft mit der SG Group und seine Erfolgsbilanz in derEMEA-Region.Karim Rekik, Executive Partner bei Axe Finance, kommentiert:"Wir können stolz darauf sein, dass Société Générale seinVertrauen in uns nach früheren erfolgreichen Implementierungen vonACP (unter anderem für SG Bulgarien, SG Moldawien, SG Neukaledonienund SG Senegal) erneut bestätigt. Wir versuchen, über das normale Maßhinauszugehen, um unsere Partnerschaft mit SG und ihreninternationalen Tochtergesellschaften zu stärken, damit wir unsereRolle als Wegbereiter ihrer digitalen Transformationen für dieKreditvergabe zur vollen Zufriedenheit erfüllen können.Youness Nfissi, Retail Manager bei Société Générale ABS,bestätigt:"Die Société Générale Group expandiert ihr Geschäft sehr schnellund erfolgreich in etwa 20 afrikanischen Ländern. Um ihre Entwicklungzu unterstützen und das Wachstumspotenzial des Kontinents vollständigzu erfassen, suchten wir nach einem hochmodernen Tool für dieKreditvergabe, das ein Multibank-Setup sowie eine digitale,zuverlässige und schnelle Bearbeitung ermöglicht. Wir sind sehrzuversichtlich, dass die Finanztechnologie von Axe erheblich dazubeitragen wird, das Erlebnis unserer Kunden noch einzigartiger zugestalten."Über Axe Finance:Das 2004 gegründete Unternehmen Axe Finance ist ein globalerSoftware-Anbieter mit einem Schwerpunkt auf der Automatisierung derKreditvergabe für Finanzinstitute, die nach einem Wettbewerbsvorteilin der Produktivität und im Kundendienst für sämtliche Kundenspartenstreben: Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen, Konzerne usw.ACP ist die Lösung von Axe Finance, die entweder lokal gehostet oderals SaaS zur Verfügung steht und auf die sich namhafte Bankenverlassen.Über SGSociété Générale ist einer der führenden europäischenFinanzdienstleistungskonzerne. Basierend auf einem diversifiziertenund integrierten Bankingmodell kombiniert der Konzern Finanzkraft undnachweisliche Fachkenntnis in der Innovation mit einer Strategieeines nachhaltigen Wachstums, um ein vertrauenswürdiger Partner fürseine Kunden zu sein und auf der Welt positive Veränderungenherbeizuführen. Société Générale ABS ist Teil der GeschäftseinheitCorporate & Investment Banking von SG und liefert innovativeIT-Services für die afrikanischen Tochtergesellschaften von SG.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/974248/SG_ABS_signature.jpgPressekontakt:Imen JghamChief Marketing Officerimen.jgham@axefinance.comOriginal-Content von: axefinance, übermittelt durch news aktuell