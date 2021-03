Société Générale: Und noch immer Potenzial nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Bereits vor etwa zwei Monaten beschrieben wir die derzeitige bullishe Situation im Markt der Société Générale Aktie und dessen Potenzial in die Aufwärtsrichtung. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der Kurs schon länger im Bereich von 17 Euro, wodurch sich eine Seitwärtsphase im Chart bildete. Entsprechend war es unser Ziel, den Ausbruch in die Aufwärtsrichtung mitzunehmen. In diesem Zusammenhang lag der Einstiegspreis ...



