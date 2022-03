Société Générale-Tochter GEFA BANK und DXC Technology migrieren Rechenzentrum in die Azure Cloud

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Böblingen (ots) -DXC Technology (NYSE:DXC) hat mit der GEFA BANK, einer Tochtergesellschaft der Société Générale und führender Finanzierungspartner für den deutschen Mittelstand, ein für die GEFA BANK wegweisendes Cloud-Migrations- und Transformationsprojekt vereinbart. Mit dem "G-Rocket"-Projekt migrieren die GEFA BANK und DXC wesentliche Anwendungen und Daten in die Azure Cloud. Die GEFA BANK leistet mit diesem Projekt einen wichtigen Beitrag für das IT-Konsolidierungsprogramm in ihrem Geschäftsbereich."GEFA modernisiert mit diesem Projekt ihre IT-Infrastruktur und gewinnt durch die weitgehende Migration in die Cloud ein höheres Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit", sagt Michael Quint, CIO der GEFA BANK. "Mit unserem Partner DXC Technology haben wir gemeinsam ein Transformationsprogramm entwickelt, um uns technologisch sowie organisatorisch bestmöglich auf die Bankenwelt der Zukunft und daraus resultierende IT-Anforderungen vorzubereiten. DXC hat uns basierend auf dem bestehenden Cloud Compliance und Security Framework unserer Muttergesellschaft ein flexibles Ende-zu-Ende Betriebsmodell entwickelt".Zusätzlich hat DXC mit seinem Partner Microsoft ein Upskilling-Programm erarbeitet, um ausgewählte Experten der GEFA BANK auf den künftigen Betrieb der neuen Cloud-Lösung optimal vorzubereiten."Für uns als erfahrener Public Cloud Integrator ist es wichtig, unsere Kunden nicht nur bei ihrem technologischen Wechsel in die Cloud zu unterstützen, sondern die IT-Teams zu befähigen das volle Potenzial der Cloud auszuschöpfen", berichtet Marc-Alexander Drews, Industry Sales Executive bei DXC Technology.Mit dem Umstieg in die Azure Cloud werden die GEFA BANK und DXC Technology den Großteil der Applikationen auf der Basis cloud-nativer Services, wie beispielsweise des Azure Kubernetes Service (AKS), bereitstellen. Dadurch reduziert die GEFA BANK ihre Time-to-Market und schafft eine moderne Entwicklungsumgebung für neue Finanzprodukte. "Das ´G-Rocket-Programm´ und die Cloudmigration geschäftskritischer Applikationen ist eine besondere Herausforderung. Aufgrund der positiven Erfahrungen aus unserer langjährigen Zusammenarbeit ist DXC Technology der richtige Partner für diese anspruchsvolle Aufgabe", sagt Michael Quint.Die GEFA BANK und DXC haben vor diesem Hintergrund vereinbart, ihre Zusammenarbeit bis Oktober 2027 fortzuführen. Die vollständige Migration des Rechenzentrums ist bis September 2022 geplant.GEFA BANKDie GEFA BANK zählt mit einer 70-jährigen Markterfahrung zu Deutschlands führenden Anbietern in der Absatz- und Investitionsfinanzierung mobiler Wirtschaftsgüter. Die 100%ige Tochter des international agierenden Bankenkonzerns Societe Generale stellt eine breite Palette an Finanzierungsprodukten, u.a. Leasing, Kredit, Mietkauf sowie Einkaufs- und Mietparkfinanzierung für den deutschen Mittelstand zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die GEFA BANK Tages- und Festgeldlösungen für Privat- und Geschäftskunden an.Ihr Pressekontakt bei der GEFA: Dagmar Uhlenbrock, Tel. 0202/382-572, dagmar.uhlenbrock@gefa.deÜber DXC TechnologyDXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen beim Betrieb ihrer erfolgs- kritischen Systeme und Abläufe, während gleichzeitig die IT modernisiert, die Datenarchitektur optimiert und die Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds gewährleistet wird. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Innovationsförderung vertrauen die weltweit größten Unternehmen auf DXCs Enterprise Technology Stack, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Erfahren Sie mehr über DXCs Geschichte und unseren Blick auf unsere Mitarbeiter, Kunden und die operative Umsetzung unter www.dxc.technology/.Pressekontakt:Carsten HeereconNEWSnetworkTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deChristina TrauntschnigDXC Technology DACHEmail: ctrauntschni@dxc.comTel: +436767868804Dagmar UhlenbrockGEFA BANKTel. +49 (0) 202 382-572dagmar.uhlenbrock@gefa.deOriginal-Content von: DXC Technology, übermittelt durch news aktuell