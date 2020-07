Société Générale-Aktie (SocGén): Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Die Aktie der französischen Société Générale (SocGén) präsentierte sich in den Monaten vor dem Ausbruch der Corona-Krise in ansteigender Form und überwand dabei auch den seit Anfang 2018 bestehenden Abwärtstrend. Doch auch dieser Titel konnte sich den Marktkräften nicht entziehen und brach im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen um mehr als 58 Prozent ein. Während sich die meisten anderen Aktien in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung