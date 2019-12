Société Générale Aktie: Kostensenkungsprogramm macht Fortschritte

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

Die SocGen steht unter Druck. Das klassische Filialgeschäft in Frankreich lohnt sich immer weniger. Zudem gingen die Umsätze im Aktienhandel zurück. Allerdings ist die SocGen Marktführer bei digitalen Bankdienstleistungen in Frankreich. Dieser Vorsprung kann sich in den nächsten Jahren auszahlen.

In den ersten 9 Monaten gingen die Bruttoeinnahmen um 4,3% auf 18,5 Mrd € zurück. Der Gewinn brach um 24,5% auf 2,6 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung