Société Générale Aktie: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Die digitale Ausrichtung der Soc-Gen hat sich in der Krise noch nicht bezahlt gemacht. Durch den wochenlangen Lockdown in Frankreich und ganz Europa gingen die Bruttoeinnahmen in den ersten 9 Monaten um 11,8% auf 16,3 Mrd € zurück. Damit bewegte sich das Minus am unteren Ende der Branche. Die Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite wurden auf 2,6 Mrd € verdreifacht.



