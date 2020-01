Sochi Dialogue gibt neue Pläne für 2020 bekannt

Moskau (ots/PRNewswire) - Sochi Dialogue, ein russisch-österreichischesBürgerforum, fasste seine Errungenschaften des Jahres 2019 zusammen undverkündete seine Pläne für 2020, die gemeinschaftlich genutzte Sommerschulensowie Veranstaltungen für russische und österreichische Tourismus-Start-Upsumfassen.Anfang 2020 präsentierte Sochi Dialogue im Rahmen des internationalen GaidarForums die zweite Auflage eines von österreichischen und russischen Historikerngemeinsam verfassten Buches, das den Namen Russland - Österreich. Gemeinsamehistorische Meilensteine trägt. Besonderes Augenmerk lenkt das Buch auf dieRolle, die Sochi Dialogue in Bezug auf die bilaterale Öffentlichkeitsarbeit derbeiden Länder spielt.Zusätzlich unterstützte Sochi Dialogue im Jahr 2019 die Organisation undAusrichtung mehrerer Veranstaltungen. Im September besuchte eine von SochiDialogue zusammengestellte Schülerdelegation einer offiziellen Einladung desVorsitzenden der Veranstaltung, D. Yu Aksenov folgend die Viennacontemporary ArtFair in der österreichischen Hauptstadt. Im November organisierte Sochi Dialogueunter der Schirmherrschaft des 8. St Petersburg International Cultural Forummehrere bedeutende Veranstaltungen. Im Dezember 2019 reiste Sochi Dialogue nachMoskau, um ein Kinderbuch über Prinz Eugen vorzustellen. Die Autorin des Buches,Karin Kneissl, ist die ehemalige österreichische Außenministerin und gilt alsführender Kopf der Sochi Dialogue-Initiative.Im Jahr 2020 wird Sochi Dialogues sich vordergründig auf die Stärkung derJugendbewegung und Unterstützung regionaler Projekte konzentrieren. So bestehenunter anderem Pläne, auf den Campi führender Universitäten des Landesrussisch-österreichische Sommerschulen zu verschiedenen Themenbereicheneinzurichten und Tourismus-Start-Ups aus den unterschiedlichen RegionenRusslands bei dem Erfahrungsaustausch mit potentiellen österreichischen Partnernzu unterstützen."Für den kommenden Juni haben wir Sommerschulen geplant, die Sochi Dialogue zueinem akademischen Diplomatiewerkzeug werden lassen, das von beiden Ländern inihren jeweiligen Medienumfeldern genutzt werden wird", erklärte Maria Matveyeva,geschäftsführende Direktorin des Sochi Dialogue Sekretariats. "Nach Beendigungihrer Sommerschulprogramme werden den Teilnehmern international anerkannteZertifikate ausgehändigt."Pressekontakt:Maria PotapovaTel.: (495) 653 82 90Maria.Potapova@bbrightcom.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140961/4507931OTS: Sochi DialogueOriginal-Content von: Sochi Dialogue, übermittelt durch news aktuell