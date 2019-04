Unterföhring (ots) -- Sky Atlantic HD wird zum Pop-up-Channel Sky Atlantic Thrones HD- Ab 8. April jeden Tag eine komplette Staffel sowie diverse Specials- In der Nacht vom 14. auf den 15. April Episode eins aus Staffelacht- Dokumentation "The Last Watch" ab 27. Mai auf SkyDer Countdown läuft: Die achte Staffel von "Game of Thrones"startet in der Nacht vom 14. auf den 15. April bei HBO und zeitgleichin Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz bei Sky.Bevor in den frühen Morgenstunden um 3.00 Uhr die erste Episode derachten und letzten Staffel, wahlweise im Original oder auf Deutsch,zu sehen ist, zeigt Sky noch einmal alle vorherigen Staffeln. Ab 8.April wird der Sender Sky Atlantic HD zum Pop-up-Sender Sky AtlanticThrones HD. Jeden Tag gibt es eine Staffel der Fantasy-Saga nonstopsowie diverse Specials zu sehen. Los geht es am 8. April um 21.30Uhr. Die letzte Episode der siebten Staffel endet in der Nacht vom14. auf den 15. April. Ab 3.00 Uhr ist dann die erste Folge der heißersehnten letzten Staffel sowohl auf Sky Atlantic HD zu sehen alsauch gegen 4.00 Uhr über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abrufabrufbar. Alle Kunden, die Sky Ticket und Sky Go per App am PC oderüber mobile Empfangsgeräte (IOS, Android) nutzen, können den SenderSky Atlantic als "Live"-Programm anwählen und die neue Episodebereits ab 3.00 Uhr sehen. Am 27. Mai, eine Woche nach derAusstrahlung der allerletzten Episode wird um 20.15 Uhr dieDokumentation "The Last Watch" auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt undist auf Sky Ticket,. Sky Go und On Demand auf Abruf verfügbar.Facts:Originaltitel: "Game of Thrones", Fantasyserie, USA 2019, 6Episoden. Regie: u.a. David Nutter, Miguel Sapochnik, David Benioff,D.B. Weiss. Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss. Darsteller: PeterDinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams,Nikolaj Coster-Waldau, John Bradley, Iain Glenn, Carice van Houten,Gwendoline Christie, Isaac Hampstead Wright.Ausstrahlungstermine:Staffel acht: in der Nacht vom 14. auf den 15. April 2019, um 3.00Uhr auf Sky Atlantic HD, sowie ab ca. 4.00 Uhr auf Sky Ticket, Sky Gound Sky Q auf Abruf und am 15. April um 20.15 Uhr auf Sky AtlanticThrones HD. Pro Woche eine Episode. Ab 8.4. wird Sky Atlantic HD zuSky Atlantic Thrones HD und zeigt täglich eine der vorherigenStaffeln. "The Last Watch" am 27.5.2019, um 20.15 Uhr auf SkyAtlantic HD sowie auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "True Detective" zusehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnlicheSerien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Original Productionsaus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowieausgewählte Produktionen wie "House of Cards". Alle Serien sindsowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar.Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig aufAbruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufenwerden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/GoT sowie aufder Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Über Sky Ticket:Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne langeVertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten.Der monatlich kündbare Service besticht durch sein innovativesDesign, eine noch einfachere und für alle Plattformenvereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation,eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching,Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist aufzahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC,Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie überden Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Nebendem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer dasProgramm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell