So wurden aus 1.000 Dollar problemlos 522,885 Dollar in 20 Jahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix Aktie überzeugte in den letzten 20 Jahren. Aus einer Aktie mit einem Anlagebetrag von 1.000 US-Dollar eine Million machen, das mag der Traum vieler Kleinanleger sein. Unrealistisch ist er jedoch nicht, was man an Aktien wie Amazon oder Tesla sehen kann.

Eine Aktie, die auf einem guten Weg ist, dieses Ziel für seine frühen Anleger zu erfüllen, ist Netflix (WKN: 552484). Netflix ist Pionier des Streamings und bestreitet bis heute seine marktführende Position gegenüber der stärker zunehmenden Konkurrenz.

Der Erfolg des Unternehmens lässt sich leicht an der Aktienkursentwicklung ablesen. Wer vor gut 20 Jahren für 1.000 US-Dollar in den kleinen, aber noch unbekannten Nebenwert Netflix investierte, der hätte bis heute eine Aktienposition im Wert von 522.885,32 US-Dollar.

Ermittelt man die Renditewerte, so liegt ein absoluter Return von über 52.000 % vor. Die durchschnittliche jährliche Rendite der letzten knapp 20 Jahre beträgt sagenhafte 37,75 % (Stand: 08.12.21). Dividenden gab es zwar keine, dafür entschädigt die mehr als zufriedenstellende Aktienkursentwicklung.

Dass die Netflix-Story noch nicht beendet ist, darauf deutet das nach wie vor hohe Wachstumstempo hin. So wurde im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 ein Umsatz von 7,5 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr entsprach 16,3 %.

Ebenfalls stark entwickelte sich das Ergebnis. Es legte mit 1,8 Mrd. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,3 Mrd. US-Dollar deutlich zu. Die operative Marge erreichte einen Wert von 23,5 %.

Premium-Abonnenten wachsen weiter bei Netflix

Einen besonderen Blick wert sind die Zugänge der weltweiten Premium-Abo-Kunden. Hier zeigt sich ein Wachstum von 9,4 % auf über 213 Millionen. In absoluten Zahlen wurden 4,4 Millionen neue zahlende Abonnenten gewonnen.

Angesichts der Größe des Unternehmens sowie der zunehmenden Wettbewerbsintensität im Streaming-Markt handelt es sich dabei um einen durchaus respektablen Wert. Er zeigt auch, dass Netflix so ziemlich vieles richtig macht.

Mit Blick auf das vierte Quartal 2021 wird ein ähnliches Wachstum wie im dritten Quartal 2021 prognostiziert. Gesamtumsätze von 7,7 Mrd. US-Dollar werden erwartet bei 8,5 Millionen neuen Premium-Abonnenten. Erstmals könnte damit die Marke von über 220 Millionen zahlender Nutzer überschritten werden.

Einzig bei der Profitabilität muss man Abstriche machen. Erwartet wird nämlich nur ein operatives Ergebnis von 500 Mio. US-Dollar. Selbst im Vergleich zum Vorjahreswert von 954 Mio. US-Dollar handelt es sich hier um einen starken Rückgang. Auf das Gesamtjahr 2021 sollte diese Delle jedoch keine großen Auswirkungen haben. So kalkuliert der in Los Gatos ansässige Streaming-Anbieter mit einer weiterhin hohen operativen Marge von 20 %.

Netflix Aktie mit hoher Bewertung

Mit Blick auf die Bewertung bleibt Netflix ein heißes Eisen. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 57, der Multiplikator auf die Umsätze der letzten zwölf Monate beträgt 9,5 (Stand: 08.12.21, Reuters). Angesichts der heute schon hohen Profitabilität könnte das Potenzial aus Sicht der Bewertung schon ausgereizt sein.

Das wiederum ist natürlich auch eine Frage an das zukünftige Wachstum. Kann Netflix hier weiter überzeugen oder die Abo-Zahlen stärker als erwartet steigern, so könnte durchaus mehr drin sein. Das sind jedoch alles Fragen an die Zukunft, die wir nicht alle beantworten können. Es bleibt also spannend.

Der Artikel So wurden aus 1.000 Dollar problemlos 522,885 Dollar in 20 Jahren! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Frank Seehawer besitzt keine Aktien von Netflix. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

Motley Fool Deutschland 2021