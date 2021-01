So würde ich wie ein Millionär investieren, um finanziell frei zu werden

Mein Rentenfonds wächst und ich war neugierig darauf, herauszufinden, wie Millionäre investieren, wenn sie ihre Millionen gemacht haben. Und eine schnelle Google-Suche ergab eine Menge Berichte, die auf Interviews mit echten Millionären und Milliardären aus der ganzen Welt basieren.

Investieren wie ein Millionär

Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass die meisten Millionäre den Großteil ihres Wohlstandes in Anlagen investieren, die im Laufe der Zeit an Wert gewinnen, anstatt in Anlagen, die an Wert verlieren. Und das scheint logisch, denn nachdem sie ihr eigenes Vermögen gemacht haben, wäre es für die meisten wahrscheinlich die erste Priorität, es zu behalten. Ich denke an das alte Sprichwort “Geld kommt zu Geld”.

Natürlich sind die meisten Millionäre nicht dumm. Sonst hätten sie ihr Vermögen gar nicht erst aufgebaut. Und es ist vielleicht keine Überraschung zu erfahren, dass die meisten reichen Menschen die Mainstream-Vermögensklassen Immobilien und Aktien als Heimat für den größten Teil ihres Wohlstands wählen. Beide Klassen von Vermögenswerten haben das Potenzial, langfristig wachsende Renditen zu liefern.

Und ein Großteil des millionenschweren Wohlstands findet sich in Aktien, die öffentlich an der Börse notiert sind. Wie bei allen Investoren variiert der Grad der praktischen Umsetzung der Investmentstrategien von Person zu Person. Einige Millionäre begnügen sich damit, ihr Vermögen in Tracker-Fonds zu stecken. Andere wählen verwaltete Fonds und Investitionen. Und einige lieben die Herausforderung des Investierens und versuchen, die Performance des allgemeinen Marktes zu schlagen, indem sie einzelne Aktien auswählen.

Mein eigener Ansatz würde darin bestehen, das Geld zwischen all diesen Optionen zu streuen. Ich würde eine Diversifikation der Investmentstategie neben der Diversifikation zwischen den zugrundeliegenden Unternehmen anstreben.

Die Schlüssel zum Aufbau von Wohlstand mit Aktien

Natürlich gibt es so viele Wege, wie man sich nur vorstellen kann, um an die Millionen zu kommen. Aber ein gemeinsames Thema unter den heutigen Selfmade-Reichen ist, dass sie auf dem Weg nach oben vorsichtig mit ihrem Geld umgegangen sind. Es versteht sich fast von selbst, dass sie viel gespart und ihre Ausgaben weit unter ihrem Einkommen gehalten haben. Trotzdem lebten viele einen komfortablen und lohnenden Lebensstil, während sie ihr Vermögen aufbauten.

Die gute Nachricht ist, dass der Aufbau eines Millionenvermögens durch das Investieren absolut möglich ist. Wir müssen nicht alle Chefs von Unternehmen mit einer halben Million Gehalt im Jahr sein, um eine Million anzusparen. Viele Menschen verdienen ein durchschnittliches Gehalt, investieren gut und bauen im Laufe der Zeit ihr Vermögen zu einer siebenstelligen Summe auf.

Ich denke, der Schlüssel zum Wohlstand besteht darin, hohe Verluste zu vermeiden und Gewinne zu vermehren. Und wir müssen nicht die nächste große Super-Aktie finden, um beim Investieren gutes Geld zu verdienen. Durch Zinseszinseffekte können über einen langen Zeitraum hinweg hervorragende Renditen erzielt werden.

Um Wohlstand aufzubauen und finanzielle Freiheit zu erlangen, würde ich also genau die gleichen Vehikel nutzen, die auch Millionäre nutzen, um ihren Wohlstand zu erhalten. Nämlich Index-Tracker-Fonds, Investmentfonds, gemanagte Fonds und die Aktien von Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Basisgeschäften.

