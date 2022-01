So würde ich mir mit 11,50 Pfund pro Woche ein passives Einkommen verschaffen

Ich plane, ein passives Einkommensportfolio mit einer Summe von nur 11,50 GBP pro Woche aufzubauen. Das sind etwa 600 Pfund pro Jahr, eine relativ moderate Summe.

Leider kann ich mit 600 Pfund im Jahr nicht von heute auf morgen ein Portfolio aufbauen, das mein Arbeitseinkommen ersetzt. Es wird einige Zeit dauern, bis ich ein passives Einkommensportfolio aufgebaut habe, mit dem ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, also muss ich sehr geduldig sein.

Es kann sogar sein, dass ich in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel einzahlen muss, je nachdem, wie viel ich jedes Jahr verdienen möchte.

Wenn ich jedoch mit einer jährlichen Investition von 600 Pfund oder 11,50 Pfund pro Woche beginne, glaube ich, dass ich die Grundlage für ein großes Portfolio schaffen kann.

Passives Einkommenspotenzial

Für den Anfang strebe ich eine jährliche Rendite von 10 % auf meine Investition an. Das will ich erreichen, indem ich in einen Korb von hochwertigen Einkommens- und Wachstumsaktien investiere. Unternehmen wie Unilever und Reckitt.

Das sind nicht die aufregendsten Unternehmen auf dem Markt. Stattdessen sind sie langsame und stetige Wachstums- und Einkommenschampions. Und ich würde lieber in diese relativ berechenbaren Unternehmen investieren als in wachstumsstarke Aktien.

Auch wenn wachstumsstarke Aktien eine bessere Rendite für mein Geld bringen könnten, besteht immer das Risiko, dass sie einen Kapitalverlust erleiden. Dieses Risiko besteht natürlich auch bei Unilever und Reckitt, aber wenn man die Größe und Stabilität dieser Unternehmen bedenkt, ist das Risiko eines Misserfolgs deutlich geringer.

Mit einer Investition von 11,50 GBP pro Woche oder 50 GBP pro Monat könnte ich nach 30 Jahren Sparen und Investieren Ersparnisse im Wert von etwa 100.000 GBP aufbauen. Das setzt voraus, dass ich eine jährliche Rendite von 10 % erziele, was natürlich nicht garantiert ist.

Ich kann die Zeit, die ich brauche, um dieses Ziel zu erreichen, verkürzen, indem ich mehr spare. Nach meinen Berechnungen würde eine Erhöhung meiner Beiträge auf 25 Pfund pro Woche oder 1.300 Pfund dazu beitragen, dass ich das Ziel in 23 Jahren erreiche.

Und wenn ich mein Ziel erreicht habe, kann ich zum passiven Einkommensaufbau übergehen.

Vom Wachstum zum Einkommen

Nach meinen Berechnungen kann ich mit einem Portfolio von 100.000 GBP ein Einkommen von 8.000 GBP pro Jahr erzielen. Eine Handvoll Aktien im FTSE 100 bietet derzeit eine Dividendenrendite von 8 % oder mehr.

Das ist die Strategie, mit der ich ein passives Einkommen aus Dividendeninvestitionen erzielen will. Eines der größten Risiken bei dieser Strategie ist die Tatsache, dass Dividenden nie garantiert sind.

Jedes der Unternehmen in meinem Einkommensportfolio könnte seine Ausschüttung kürzen, wodurch sich mein Jahreseinkommen verringern würde. In diesem Fall müsste ich meine Portfoliobestände neu überdenken.

Dennoch bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen, wenn ich bedenke, dass ich mit meinen Dividendenanlagen ein jährliches Einkommen von 8.000 GBP erzielen kann.

