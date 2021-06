So würde ich jetzt 1.000 Euro in meine erste DAX-Aktie investieren!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

1.000 Euro in eine erste DAX-Aktie investieren: Das kann zugegebenermaßen ein interessanter Schritt sein. Vielleicht startest du mit einem solchen Move deine Investorenkarriere. Oder aber du wechselst den Fokus von kostengünstigen Indexfonds in Richtung Stockpicking.

Wie auch immer du zu dem Entschluss gekommen bist: Die viel wichtigere Frage lautet natürlich, wie man seine erste DAX-Aktie auswählen sollte, in die man mit 1.000 Euro investieren will. Hier wäre jedenfalls mein Masterplan, der vielleicht auch für dich interessant sein könnte.

1.000 Euro in die erste DAX-Aktie: Ausschlussprinzip

Ich bin im Moment überzeugt: Wer jetzt als Investor 1.000 Euro in die erste DAX-Aktie investieren möchte, der kann zunächst nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Glücklicherweise bietet unser heimischer Leitindex in der Breite nicht zu viele Möglichkeiten. Da kann man durchaus einen Blick auf alle Anteilsscheine riskieren.

Zunächst einmal würde ich dabei zwei verschiedene Dinge herausfiltern: Aktien, von denen ich das Geschäftsmodell, das Unternehmen oder aber die fundamentale Bewertung noch nicht richtig einschätzen kann. Von solchen Aktien darf man sich getrost fernhalten. Sowie auch die Zykliker in unserem heimischen Leitindex, das heißt insbesondere die Autobauer und die Chemiebranche.

Wer das beherzigt, der hat die Auswahl seiner ersten DAX-Aktie bereits eingegrenzt. Und könnte sich auf den defensiven und insgesamt weniger zyklischen Kern konzentrieren, der in unserem heimischen Leitindex dann noch übrig bleibt.

Konzentration auf Unternehmen & Bewertung!

Die übrigen DAX-Aktien, die für eine erste Investition dann noch übrig bleiben, sollte man sich als Investor noch etwas näher ansehen. Mithilfe dieser Auswahlmöglichkeiten kann man dann wiederum das Analysieren ein wenig näher lernen. Wobei es stets gilt: Stelle das Unternehmen in den Vordergrund.

Das bedeutet wiederum, dass man durchaus geneigt sein kann, auf die Aktie zu setzen, die einem in Bezug auf das Unternehmen aus unserem Leitindex am meisten gefällt. Natürlich unter der Prämisse, dass einem auch die fundamentale Bewertung zusagt und man sie nicht für zu teuer hält.

Vielleicht ist deine erste DAX-Aktie dann die eines Gesundheitskonzerns. Oder aber die eines Wohnimmobilienkonzerns oder aber eines Versicherers mit Dividendenqualität. All das können Möglichkeiten sein, die man durch das Ausschlussprinzip und einen Fokus auf Unternehmen und Bewertung erlangen könnte.

Deine erste DAX-Aktie: Verfalle nicht dem Home-Bias!

Wenn du deine erste DAX-Aktie irgendwann ausgewählt und in sie investiert hast und das Spiel vielleicht noch ein paarmal wiederholst, dürfte aber auch etwas anderes früher oder später wichtig sein. Nämlich, dass man nicht dem Home-Bias verfällt. Gemeint ist damit, dass man sich in den heimischen Gefilden besonders wohlfühlt und ihnen als Investor immer treu bleibt.

Wie gesagt: Es ist nicht verkehrt, wenn die ersten Investitionen solche in DAX-Aktien sind. Früher oder später sollte man sich jedoch auch global umsehen, was die Aktienmärkte zu bieten haben. Andere Regionen besitzen schließlich auch attraktive Chancen.

Der Artikel So würde ich jetzt 1.000 Euro in meine erste DAX-Aktie investieren! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

