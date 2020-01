So würde “der britische Warren Buffett” im Jahr 2020 investieren

Wenn ich sage, ich würde wie der britische Warren Buffett investieren, meine ich damit sicher nicht, dass ich mich in dieser Rolle sehe. Nein, ich denke an Terry Smith, der Fundsmith 2010 gegründet hat und es bis auf 18,8 Mrd. Pfund an Anlegergeldern geschafft hat.

Er wird aufgrund seines ähnlichen Investmentstils oft als der britische Warren Buffett bezeichnet. Er investiert langfristig in “hochwertige Unternehmen, die eine hohe Rendite auf das eingesetzte Betriebskapital erzielen können”, während er auf kurzfristige Käufe und Verkäufe verzichtet, um die Handelskosten zu minimieren. Ich kann sicherlich die Ähnlichkeit mit dem Orakel aus Omaha erkennen.

Großbritanniens größter Investor

Der Fundsmith Equity Fund ist der größte in Großbritannien und er berechnet keine Performancegebühren.

Ein wichtiger Tag in meiner Investmentkarriere kam vor vielen Jahren, als ich an einer Investorenkonferenz teilnahm, auf der sowohl Terry Smith als auch der verstorbene Jim Slater als Redner auftraten. Slaters Buch über Wachstumsinvestitionen, The Zulu Principle, war eines der ersten, das ich gelesen habe, und ich hatte auch Smith’s Accounting for Growth gelesen.

Letzteres war ein Exposé über die kreativen Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre Buchhaltung manipulieren können, um Schulden zu verbergen, scheinbare Gewinne zu steigern und generell in weitaus besserer finanzieller Verfassung zu erscheinen, als sie tatsächlich sind. Das war eine starke Ansage und Smith verlor daraufhin seinen Job im Finanzbezirk in London, aber ich denke, es hat geholfen, das zu bereinigen, was ein richtig schmutziges Geschäft sein kann.

Komplexität

Eine Sache, die ich dabei gelernt habe, ist es, Unternehmen mit komplizierter Buchführung zu meiden – Dinge wie mehrere Ebenen von Holdinggesellschaften, die miteinander handeln, Schulden und Kapital, die über Ketten von Zwischenhändlern bewegt werden, und andere Praktiken, die dazu beitragen, die Bücher ziemlich undurchsichtlich zu machen.

Das war eines der großen Probleme mit Quindell (später in Watchstone umbenannt) vor ein paar Jahren, das schließlich gezwungen war, die Buchhaltung mehrerer Jahre neu zu erstellen (und natürlich nach unten zu korrigieren).

Das ist auch der Grund, warum ich nach den schweren Vorwürfen des Leerverkaufs von Muddy Waters niemals Aktien von NMC Health kaufen werde. Selbst wenn sich die Anschuldigungen als unwahr erweisen sollten, haben sie undurchsichtige Buchhaltungspraktiken und eine nicht ideale Unternehmensführung aufgedeckt – wäre alles transparent gewesen, wären die Dinge überdeutlich und es gäbe keinen Grund für Geheimnisse und Kontroversen.

So geht’s!

Das ist also der erste Weg, wie ich im Jahr 2020 versuchen werde, Terry Smith nachzueifern, indem ich nur in Unternehmen investiere, deren Rechnungslegung offen und transparent ist. Das ist leichter gesagt als getan. Ich denke, ich bleibe zunächst einmal bei Unternehmen, die in Ländern mit besseren Rechnungslegungsvorschriften praktizieren und dort ihren Hauptsitz haben. Ich werde sofort zum nächsten Unternehmen übergehen, sobald irgendwelche Zweifel bestehen.

Mein anderer Ansatz ist eigentlich nur, der Buffett-Strategie zu folgen, wie ich es seit Jahren versuche. Diese besteht darin, immer nach profitablen Unternehmen mit starkem Cashflow zu suchen, die das Kriterium “wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis” erfüllen.

Wer weiß, vielleicht entdecke ich sogar das eine oder andere übersehene Unternehmen, das sowohl den Buffett/Smith-Ansatz als auch Slaters Wachstumsstrategie erfüllt – und was für ein Fund das wäre! Jedenfalls bedeutet das für mich keine Risiken mehr wie Sirius Minerals.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2020 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2020. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Alan Oscroft auf Englisch verfasst und am 12.01.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK besitzt Aktien von und hat NMC Health empfohlen.

Motley Fool Deutschland 2020