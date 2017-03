Köln (ots) -Die Nordrhein-Westfalen ziehen im Durchschnitt alle sieben Jahre um,jeder fünfte wohnt allein, jeder neunte zusammen mit einer Katze: Dieerste Folge der neuen vierteiligen WDR-Doku-Reihe "Wir sind 18Millionen" (ab 17. März 2017 jeweils freitags, 20.15 Uhr im WDRFernsehen) geht der Frage nach, wie Menschen in NRW wohnen und wiesie in Zukunft mit ihrem Platz auskommen. Dafür hat der WDRStatistiken ausgewertet und eigene Studien in Auftrag gegeben, dieherausgefunden haben, wo Mieten und Immobilienpreise in den nächstenJahren weiter steigen werden - und wo das Wohnen preiswerter wird.Die Folge "Und so wohnen wir" steht einen Tag vor Ausstrahlung in derMediathek: www.wdr.de/mediathek. Weiterführende Infos mit zahlreichenZusatz-Daten zur Doku-Reihe gibt es hier: www.18millionen.wdr.deMehr Platz für weniger BewohnerIn keinem deutschen Flächenland leben so viele Menschen auf einemQuadratkilometer wie in NRW. Dabei hat jeder in den eigenen vierWänden im Schnitt vier Mal so viel Platz wie dieGroßeltern-Generation. Die Statistiken zeigen, dass sich der Trend zugrößeren Wohnungen mit weniger Bewohnern fortsetzt. Kurz nach demZweiten Weltkrieg lebte eine Familie mit zwei Kindern auf knapp 40Quadratmetern. Heute stehen jeder Person durchschnittlich rund 45Quadratmeter zur Verfügung.Besonders günstig ist das Leben im Kreis Höxter. Dort ist der Erwerbeines Einfamilienhauses durchschnittlich für 119.000 Euro möglich.Für den Preis von drei bis fünf solcher Häuser ist eine Immobiliedieser Kategorie in Düsseldorf, Köln oder Bonn zu bekommen. Hier dieTraumwohnung zu finden, ist für viele so wahrscheinlich wie einLotto-Gewinn.Auch die Ergebnisse der WDR-Studien zeigen, wie angespannt dieSituation auf dem Wohnungsmarkt ist: Die Datenjournalisten verglichenjeweils 650.000 Online-Immobilieninserate aus den Jahren 2013 und2016 und dokumentieren, nach wie vielen Tagen das Immobilienangebotaus dem Netz genommen wurde. Kurze Standzeiten sind dabei ein Indizfür eine hohe Attraktivität der Immobilie. Mit einer Verkürzung derInseratsdauer um 61,7 Prozent seit 2013 erlebt Oberhausenbeispielsweise den stärksten Rückgang in NRW. Anzeigen werden dortschon nach zwölf Tagen wieder gelöscht. Eine Wende hat sich inDüsseldorf vollzogen: Während die Standzeiten fast überall in NRWzurückgegangen sind, stehen inserierte Einfamilienhäuser inDüsseldorf weit länger im Netz als 2013. Erklärbar ist das mit denhohen Immobilienpreisen in der Landeshauptstadt.Düsseldorf ist Pendlermetropole - Aachener lieben KatzenDie Hälfte der knapp 9 Millionen Erwerbstätigen in NRW pendelt zumArbeitsort.Düsseldorf ist NRWs Pendlermetropole - wie Bonn und Aachen wächst siejeden Morgen um mehr als ein Fünftel ihrer eigenen Einwohnerzahl an.Sind sie abends wieder zuhause, machen es sich viele Menschen aus derStädteregion Aachen (27,7%) mit einem Haustier gemütlich: Sie sinddamit die größten Katzenliebhaber des Landes.Neue Wohnformen, besondere MenschenDoch es geht nicht nur um Zahlen. Autor Lutz Hofmann und sein Teamhaben im ganzen Land besondere Menschen gefunden, die mit ihrenGeschichten NRW prägen und lebenswert machen. Menschen, die ihreVision für die Zukunft in die Tat umsetzen, die neue Wohnformenschaffen, Altes neu gestalten und sich für das Zusammenleben imWesten einsetzen. Wie unterschiedlich der Traum vom Wohnen sein kann,zeigen Beispiele aus ganz NRW: Ob ein altes Fachwerkhäuschen imBergischen Land, die XXL-WG in einer alten WuppertalerMarmeladenfabrik, die Luxusvilla am Phoenix-See oder das inEigenarbeit renovierte Haus in einer alten Dortmunder Zechensiedlung."Wir sind 18 Millionen" ist eine neue vierteilige Reihe im WDRFernsehen. Für das aufwändige Doku-Projekt haben die Filmemacherzusammen mit Datenjournalisten rund 2000 Statistiken und eigeneStudien ausgewertet. Sie haben Immobilienportale durchforstet, Preiseverglichen, Branchenbücher gewälzt. Dabei sind sie auf überraschendeZahlen gestoßen, die Nordrhein-Westfalen, seine Regionen und dieMenschen, die hier leben aus einem ganz neuen Blickwinkel zeigen. Inden vier Folgen geht es um die Fragen: Wie wohnen wir imbevölkerungsreichsten Bundesland zusammen? Wie ernähren wir uns, wieverbringen wir unsere Freizeit und wie wird unser Land im Jahr 2030aussehen?Weitere Sendetermine:24. März 2017: Wir sind 18 Millionen - Und so ernähren wir uns31. März 2017: Wir sind 18 Millionen - Und so machen wir frei07. April 2017: Wir sind 18 Millionen - Und so leben wir in ZukunftFotos finden Sie unter ard-foto.de. Weitere Informationen unter18Millionen.wdr.deRedaktion: Christiane Mausbach und Monika Pohl"Wir sind 18 Millionen" ist eine Produktion der Hoferichter & JacobsGmbH im Auftrag des WDR.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.detwitter.com/WDR_pressePressekontakt:Stefanie Schneck und Kathrin HofWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7126stefanie.schneck@wdr.dekathrin.hof@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell