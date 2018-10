"So wirkt´s!" - ein Ratgeber, der in keinem Arzneimittelschrank fehlen sollte / Apotheken Umschau bringt neuen Medikamenten-Ratgeber auf den Markt (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Es klingt so einfach: Man hat ein gesundheitliches Problem, nimmtein Medikament dagegen und wird wieder gesund. Untersuchungen zeigenallerdings, dass die Realität anders aussieht: Vielen von uns fehltes an Wissen über den richtigen Umgang mit Medikamenten, und dieEmpfehlungen von Arzt oder Apotheker sind schnell wieder vergessen.Und so verzögert man seine Heilung oder schadet sich gar selbst."So wirkt´s!" lautet deshalb der neue Buchtitel der ApothekenUmschau, der viele praktische Tipps gibt, wie Arzneimittel ihreWirkung optimal entfalten können. Erläutert werden die wichtigstenArzneiformen von Dragee, Salbe, Spray bis hin zu Pflastern mitWirkstoffen. Alles Wissenswerte zur Haus- und Reiseapothekeinklusive Checklisten ist übersichtlich aufgeführt, sodass dieMedikamente im Notfall schnell zur Hand sind. Und auch derBeipackzettel wird durch die prägnante Erläuterung von Fachbegriffenund häufigen Aussagen verständlich. Den Hauptteil des Ratgebersnehmen ganz konkrete Fragen aus dem Alltag ein wie: "Darf ich dieTablette teilen, wenn ich sie nicht schlucken kann?" oder "Wiedosiere ich die Augentropfen richtig?" Apotheker Dr. Martin Allwanggibt als Autor des Ratgebers darauf die passenden Antworten -sachlich, pragmatisch und informativ.Als langjähriger Autor der Apotheken Umschau und Mitglied ihrerfachwissenschaftlichen Redaktion ist Dr. Martin Allwang seit Jahrenbestens vertraut mit den vielfältigen Problemen, die beim Einsatzeines Medikaments auftreten können. Mit seiner Magazin-Kolumne gibter regelmäßig Tipps zur richtigen Anwendung von Arzneimitteln. In "Sowirkt´s!" hat er dieses Wissen auf dem neuesten Stand der Forschungzusammengefasst. Nina Schneider bringt die Aussagen der einzelnenKapitel mit ihren prägnanten Illustrationen auf den Punkt. Das neueBuch der Apotheken Umschau ist damit ein zuverlässiger Ratgeber zumNachschlagen, sodass jeder das Beste aus seiner Arznei-Einnahmemachen kann.Der Arzneimittel-Ratgeber "So wirkt´s!" (9,90 Euro, ISBN:978-3-927216-51-8, PZN: 14360736) ist zu bestellen über Apotheken,den Buchhandel oder direkt bei der Herold Fulfillment GmbH (Tel. 089/6138 71-11, E-Mail: so-wirkts@herold-va.de).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell