So wird das private WLAN-Netzwerk richtig abgesichert

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Das ist vielen von uns gar nicht sobewusst, was alles passieren kann, wenn man sein WLAN-Netzwerk nichtrichtig absichert. Fehlende Sicherheitsmaßnahmen öffnen Hacker Türund Tor zu allen verknüpften Geräten. Dort kann der dann bequem Datenabgreifen. Damit das nicht passiert, hat sich Marco ChwalekSicherheits-Tipps vom Fachmann geholt:Sprecher: Auch auf die Rechner von Privatpersonen haben esBetrüger abgesehen, sagt TÜV SÜD Datenschutzexperte Rainer Seidlitzund erklärt uns die Basics, die wichtig sind, um das private Netzwerkzu sichern:O-Ton Rainer Seidlitz: 17 SekundenWichtig ist, wenn Sie ein WLAN verwenden, dass Sie dieWLAN-Verschlüsselung aktivieren. Und der verwendete Netzwerknamesollte auch kein Bezug zum Besitzer haben. Wichtig ist, dass Sie beiIhren Routern auch Updates zulassen und dass Sie Standardpasswörterin sichere Passwörter ändern.Sprecher: Das ist leichter gesagt als getan, denn für sicherePasswörter muss man einiges bedenken:O-Ton Rainer Seidlitz: 16 SekundenPasswörter sollten aus mindestens acht Zeichen, besser noch mehr,bestehen. Und am sichersten ist eine Kombination aus Buchstaben,Zahlen und Sonderzeichen. Auf keinen Fall sollten Begriffe verwendetwerden, die in Wörterbüchern stehen oder die leicht zu erraten sind.Sprecher: Damit unsere Daten nicht in falsche Hände geraten, wennwir ein Gerät verkaufen oder wegwerfen wollen, sollte man die Datenwirkungsvoll löschen:O-Ton Rainer Seidlitz: 19 SekundenWichtig zu wissen ist, dass ein einfaches Leeren des Papierkorbesnicht ausreicht, denn die Daten sind immer noch auf der Festplattevorhanden.Daten kann man sicher löschen mit speziellerLösch-Software. Oder wenn die Festplatte entsorgt werden soll, ist esbesser, diese sogar physisch zu zerstören oder zu einemzertifizierten Entsorgungsdienstleister zu geben.Abmoderationsvorschlag: TÜV SÜD rät, die privateNetzwerk-Sicherung nicht auf die lange Bank zu schieben, um esAngreifern so schwer wie möglich zu machen.