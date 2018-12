So wird der Wohnwunsch Wirklichkeit / Die wichtigsten Schritte auf dem Weg ins Eigenheim

München (ots) - Wohnen muss jeder - und viele Menschen wollen dasam liebsten in ihrer eigenen Immobilie. Was bei den ersten Schrittenin die eigenen vier Wände zu beachten ist, erklärt die LBS Bayern.Kann ich mir ein Haus oder eine Wohnung überhaupt leisten?Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen ist viel größer als dasAngebot. Obwohl die Immobilienpreise dadurch in den vergangenenJahren deutlich gestiegen sind, ist ein Eigenheim an den meistenStandorten in Bayern aber auch für Durchschnittsverdiener machbar.Dazu tragen die historisch günstigen Zinsen bei. Diese verbilligeneine Finanzierung erheblich und wiegen Preisanstiege zumindestteilweise auf. Zudem gibt es eine attraktive staatliche Förderung -zum Beispiel den Wohnriester, das Baukindergeld des Bundes sowie dasBaukindergeld Plus und die Eigenheimzulage vom Freistaat Bayern.Diese Angebote können - abhängig von Voraussetzungen - Vorteile vonmehreren zehntausend Euro bieten und so für Rückenwind auf dem Wegins Eigenheim sorgen.Worauf sollte man bei der Auswahl eines Objekts achten?Zunächst kommt es darauf an, sich die eigenen Bedürfnisse undVorlieben klar zu machen. Das gilt für die Lage, die gewünschteInfrastruktur ebenso wie für die wichtigsten Merkmale des Objekts.Eine Baumgruppe vor dem Fenster findet der eine schön, weil er gernedas Zwitschern der Vögel hört. Für den anderen ist sie ein lästigerSchattenmacher.Wie geht man den Weg in die eigenen vier Wände am besten an?Es lohnt sich für Immobilieninteressenten, frühzeitig zu klären,wie eine Finanzierung dargestellt werden kann. So haben sie eineklare Vorstellung, welche Objekte tatsächlich finanzierbar sind undkönnen sich bei der Suche auf das passende Segment konzentrieren,erklärt die LBS Bayern. Und wenn sie die Wunschimmobilie finden,verlieren sie keine Zeit mehr damit, die Finanzierung zu klären. Daskann ein Vorteil gegenüber anderen Interessenten sein. Außerdemsollte man möglichst frühzeitig anfangen, Geld zurückzulegen - zumBeispiel mit einem Bausparvertrag, der zugleich die niedrigenDarlehenszinsen für die Zukunft sichert. Denn ein gesunder Anteil vonEigenkapital gehört zu einer soliden Finanzierung.Pressekontakt:LBS BayernDominik Müller / Referat UnternehmenskommunikationTel.: 089 / 411 13 - 62 23E-Mail: presse@lbs-bayern.deOriginal-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell