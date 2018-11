So wird die Eigenheimförderung noch wertvoller / Durch Sonderzahlungen erhebliche Zinsersparnis bei Finanzierung

München (ots) - Die neue Eigenheimförderung von Bund und FreistaatBayern ist noch wertvoller als der reine Förderbetrag vermuten lässt.Wer die Zuschüsse optimal in die Baufinanzierung einbaut, wirdschneller schuldenfrei und spart so kräftig Zinsen. Die zusätzlichenVorteile können bei mehr als Zehntausend Euro liegen, erklärt die LBSBayern.Familien, die die Einkommensgrenzen einhalten und einselbstgenutztes Eigenheim kaufen oder bauen, können - abhängig vonweiteren Voraussetzungen - bis zu zehn Jahre lang ein Baukindergeldin Höhe von 1200 Euro pro Kind und Jahr erhalten. Der Freistaatstockt diesen Betrag mit einem Baukindergeld Plus von 300 Euro proKind und Jahr auf. Damit kann eine Familie mit zwei Kindern insgesamtbis zu 30.000 Euro Zuschuss bekommen. Werden die jährlichenFörderbeträge als Sondersparzahlungen in die Finanzierung eingeplant,bringen sie zusätzlich eine spürbare Zinsersparnis, wie die LBSBayern in einem Beispiel zeigt:Bei einer Vorfinanzierung mit einem Bausparvertrag der LBS Bayern(Tarif LBS W4 X40) in Höhe von 200.000 Euro, die ohne Förderung eineGesamtlaufzeit von 31 Jahren und 6 Monaten hätte, schrumpft dieLaufzeit durch zehn jährliche Sonderzahlungen von 3000 Euro auf 25Jahre und 8 Monate, also um fast sechs Jahre. Daraus ergibt sich eineZinsersparnis von rund 14.400 Euro. Das Baukindergeld hat in diesemFall für die vierköpfige Familie also einen rechnerischen Gesamtwertvon etwa 44.400 Euro. Das vergrößert den Finanzierungsspielraumspürbar.Dieses Berechnungsbeispiel ist nicht auf jeden Einzelfallübertragbar. Aber es vermittelt einen Eindruck, welchen zusätzlichenRückenwind die Eigenheimförderung von Bund und Freistaat bei derBaufinanzierung bringen kann. Die Berater von LBS und Sparkassenhelfen dabei, die staatliche Förderung bestmöglich in dieindividuelle Finanzierung zu integrieren.Pressekontakt:LBS BayernDominik Müller / Referat UnternehmenskommunikationTel.: 089 / 411 13 - 62 23E-Mail: presse@lbs-bayern.deOriginal-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell