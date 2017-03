So will Volkswagen die Zukunft mitgestalten!

Liebe Leser,

der Genfer Automobil-Salon ist für Volkswagen gerade erst mit der Weltpremiere und dem Vorverkaufsbeginn des neuen VW Arteon gestartet, da stellt der Konzern bereits seinen Auftritt auf der diesjährigen CeBIT vor. Mit dem Slogan „Be Part of Future Mobility“ will Volkwagen auf der Messe, die vom 20. bis 24. März 2017 in Hannover stattfindet, die Themen IT sowie Digitalisierung in den Mittelpunkt stellen.

„Zukunftsweisende Projekte, spannende Aufgaben und neue digitale Arbeitsweisen“

„Die IT im Volkswagen Konzern steht für zukunftsweisende Projekte, spannende Aufgaben und neue digitale Arbeitsweisen“, erklärt Chief Information Officer (CIO) Martin Hofmann in einer Pressemitteilung des Konzerns: „Wir setzen auf die besten IT-Spezialisten, auf berufserfahrene Top-Experten ebenso wie auf Young IT-Professionals und top-motivierte Studierende.“ Die Schwerpunkte des 140 Quadratmeter großen Messestands sind die IT-Labs und der Ideation Hub des Unternehmens.

Schwerpunkte: Ideation Hub und IT-Labs!

Mit dem Ideation Hub der Konzern-IT setzt Volkswagen weltweit auf Partnerschaften mit Start-ups zur Gestaltung des digitalen Wandels. Damit will der Konzern Ideen rund um die Bereiche Arbeitsplatz der Zukunft, Industrie 4.0 und Kundenservices erproben sowie weiterentwickeln.

In den inzwischen 6 weltweiten IT-Labs fokussiert sich der Konzern auf IT-Zukunftsthemen und kooperiert dabei mit Forschungseinrichtungen, Technologiepartnern sowie Universitäten. Zusammen arbeitet man an Lösungen zu den Themen Big Data, Internet der Dinge, Konnektivität, Maschinelles Lernen, Mobilitätsservices, Smart Factory sowie Virtual Reality.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.