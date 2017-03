So will die BMP Holding das Unternehmenswachstum weiter vorantreiben!

Liebe Leser,

die BMP Holding AG hat jüngst im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung auf knapp 6,9 Mio. Euro beschlossen. Die Aktionäre votierten mit einer eindeutigen Mehrheit von 99,99% für die Maßnahme. Grundlage für die Herabsetzung ist der Einzug eines Wertpapiers, das eine Anteilseignerin dem Unternehmen kostenfrei zur Verfügung stellt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch die Zusammenführung des bisherigen Grundkapitals im Verhältnis von drei zu eins, wie die BMP Holding in einer Pressemitteilung schreibt.

Liquidität und die Eigenkapitalbasis stärken!

„Die BMP Holding AG wird damit nach vielen Jahren erstmals wieder richtig in die Lage versetzt, Kapitalmaßnahmen durchzuführen, um so das weitere Unternehmenswachstum voranzutreiben“, kommentiert das Unternehmen.

Eine erste Kapitalmaßnahme kleineren Umfangs soll im Anschluss an die Eintragung der Kapitalherabsetzung erfolgen. Mit der Maßnahme will BMP die Liquidität und die Eigenkapitalbasis stärken. „Geplant ist eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital von bis zu 10% unter Ausschluss des Bezugsrechts, deren Aktien einigen ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten werden sollen“, informiert die auf das Geschäftsfeld Schlafwelten fokussierte eCommerce-Gruppe. BMP-Chef Oliver Borrmann hat seine Beteiligung an der Kapitalerhöhung bereits zugesichert. Zudem prüft das Unternehmen weitere mögliche Kapitalmaßnahmen.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.