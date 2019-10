So wichtig wie der Reifenwechsel - Der Batteriecheck rechtzeitig vor Wintereinbruch (AUDIO)

Hannover (ots) -Anmoderationsvorschlag:Dass man im Herbst die Sommer- gegen Winterreifen austauschensollte, weiß inzwischen jedes Kind. Sobald die Temperaturen auf Wertevon 7 Grad und darunter fallen, fährt man mit Winterreifen einfachsicherer. Genauso wichtig wie der Reifenwechsel ist aber auch derBlick unter die Motorhaube. Genauer gesagt, auf die Batterie! Auchwenn sie immer zuverlässig ihren Dienst getan hat, sollte sieunbedingt vor den ersten kalten Tagen bzw. Nächten gecheckt werden.Mehr dazu von Helke Michael.Sprecherin: Nach dem heißen Sommer sind viele Autobatteriengeschwächt. Denn auch Hitze ist ein enormer Stressfaktor, erklärt Dr.Christian Rosenkranz vom weltgrößten Batteriehersteller Clarios.O-Ton 1 (Dr. Christian Rosenkranz, 18 Sek.): "Dadurch steigt jetztleider das Risiko, dass die Batterie beim ersten Kälteeinbruch denMotor nicht mehr startet und schlapp macht. Und dann wird es schwer,spontan noch einen Termin in den Werkstätten zu bekommen. Deswegenempfehlen wir, dass jetzt, wenn sowieso das Fahrzeug zumReifenwechsel in die Werkstatt muss, man den Batteriecheck mitdurchführen lässt und keinen zweiten Termin vereinbaren muss."Sprecherin: Obwohl dieser Service bei vielen Werkstätten kostenlosist, nutzen ihn viele offenbar nicht: Laut ADAC sind 40 Prozent derEinsätze der Gelben Engel im letzten Jahr auf defekte Autobatterienzurückzuführen. Ein in jeder Hinsicht teurer Spaß.O-Ton 2 (Dr. Christian Rosenkranz, 13 Sek) "Selbst wenn man ineinem Automobilclub Mitglied ist und die Pannenhilfe nicht extrazahlen muss, dann kostet es zumindest unnötig Zeit und Nerven. Somuss man trotzdem dann in eisiger Kälte warten, bis dann einPannenhelfer kommt. Also besser ist es schon, im Voraus das Ganze zumachen."Sprecherin: ... beziehungsweise machen zu lassen. Von einem Profi!Die Bordelektronik ist heute nämlich so komplex, dass man als Laieviel kaputt machen kann.O-Ton 3 (Dr. Christian Rosenkranz, 25 Sek.): "Wenn Sie dieBatterie aus dem Fahrzeug entfernen, dann vergisst normalerweise dasFahrzeug wichtige Einstellungen - vom Radio angefangen bis hin zuDatenverlusten, die in den Kontrollgeräten des Fahrzeugs gespeichertsind. Das bedeutet, das Ganze muss neu programmiert und resetetwerden. Und das wird im Endeffekt teurer, als wenn man gleich denExperten ranlässt. Für die Werkstatt spricht hier auch, dass dieAltbatterien dann anschließend recycelt werden und deswegen dasvorgeschriebene Batteriepfand entfällt."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie also lieber auf den allmorgendlichen Nervenkitzel imWinter verzichten, ob Ihr Auto anspringt oder nicht, dann lassen SieIhre Batterie am besten direkt beim Reifenwechsel mit checken. AlleInfos finden Sie auch noch mal auf clarios.com.Pressekontakt:Clarios EMEAAnja HeidmannAm Leineufer 51 | 30419 HannoverTel: +49 (0)511 975 1032E-Mail: anja.heidmann@clarios.comOriginal-Content von: Clarios, übermittelt durch news aktuell