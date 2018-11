So wichtig ist Spielen für die Entwicklung unserer Kinder (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Manche Eltern und Großeltern meinen eseinfach "zu gut" mit den vielen Geschenken zu Weihnachten, und oftsind die beschenkten Kinder dann schlicht überfordert. Dabei istSpielen ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung. DagmarPonto berichtet:Sprecherin: Spielen wird oft unterschätzt, schreibt dasApothekenmagazin "Baby und Familie" und auch die Kleinen erschließensich schon spielerisch ihre Welt, erklärt uns ChefredakteurinStefanie Becker, denn Spielen beeinflusst wesentlich die Entwicklungdes Kindes:O-Ton Stefanie Becker: 20 Sekunden"Für Kinder ist Spielen Spaß und Arbeit zu gleich. Also, dieKinder entdecken so die Welt. Sie lernen aber auch, dass Spiele nachRegeln ablaufen und dass nicht jeder Wunsch erfüllt werden kann. Unddas Spielen, das fördert auch die geistige, soziale und diekörperliche Entwicklung der Kinder."Sprecherin: Wenn Spielen so prägend für den Werdegang der Kleinenist, brauchen Kinder dann nicht auch spezielles Förderspielzeug?O-Ton Stefanie Becker: 22 Sekunden"Nein, in der Regel nicht. Die Klassiker wie zum Beispiel einBall, Bausteine, wie Kuscheltiere und Spielzeugautos reichen meistaus. Und wichtig ist eine gute Verarbeitung, damit das Spielzeugnicht gleich kaputtgeht, denn das frustriert die Kleinen. Lieber einTeil weniger kaufen, das sollte dann aber dem täglichen Gebrauch derKleinen eben auch standhalten."Sprecherin: Was heißt lieber ein Teil weniger? Wie viel Spielzeugbraucht denn ein Kind?O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden "In den meisten Fällen sicherweniger, als sich im Kinderzimmer der Kleinen denn tatsächlichfindet, denn viele fühlen sich von zu viel Spielzeug sogarüberfordert. Und ein neuer Anreiz für die Kleinen entsteht auchschon, wenn man zum Beispiel ein Spielzeug einfach nur ergänzt, also,da bekommt die Puppe ein neues Kleid oder das Auto eben einenAnhänger.Abmoderationsvorschlag: Und bei den jetzt anstehendenWeihnachtsgeschenken sollte man unbedingt auf die Altersangabeachten, denn manches Spielzeug ist nur in einem bestimmten Alterinteressant, rät "Baby und Familie".Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell