Unterföhring (ots) -Die Siegerin strahlt im Konfetti- und Luftballonregen, Larissaliegt ungläubig auf der Bühne und Nena schlägt einen Purzelbaum vorFreude: Sofie (11, Hehlen) gewinnt "The Voice Kids" 2017 und ist diejüngste Siegerin. Das Finale der Musik-Show legt am Sonntagabend inSAT.1 kräftig zu und erreicht so viele Zuschauer wie noch nie:Hervorragende 12,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen (Vorjahr: 9,2Prozent) und insgesamt 2,69 Millionen (ab drei Jahren) verfolgen wieKlassik-Sängerin Sofie in der finalen Voting-Runde von "The VoiceKids" mit der Rock-Nummer "Dream On" von Aerosmith die meistenZuschauer für sich begeistert, nachdem sie ihre Coaches und dasPublikum zuvor mit "Ave Maria" verzauberte.Coach Nena: "Ich hatte das Gefühl, du hast dich richtig wohlgefühlt. Du bist so herrlich - Sofie, ich liebe dich!" Die Elfjährigeist völlig aus dem Häuschen: "Es war so toll. Es waren mehrereRunden, alle haben Spaß gemacht und man konnte einfach alles rauslassen, das war so cool." Als Gewinn erhält Sofie eineAusbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro und einen optionalenPlattenvertrag. 2018 geht die SAT.1-Musikshow in eine neue Runde.Schon am Vorabend überzeugt die SAT.1-Abenehmshow "The BiggestLoser" mit großartigen 14,4 Prozent Marktanteil. Im zweitenHalbfinale konnten sich Lukas (31; aus Bersenbrück/Niedersachsen),David (32; aus Aarbergen/Hessen) und Alexandra (33; ausWiesbaden/Hessen) für das große Finale am Sonntag, 2. April 2017 um20:15 Uhr in SAT.1 qualifizieren.Infos zu "The Voice Kids" und Bilder der Talente gibt es auf derPresseseite www.presse-portal.tv/voice oder unter www.TheVoiceKids.deBasis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF inZusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research Erstellt: 27.03.2017 (vorläufig gewichtet:26.03.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 319 880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell