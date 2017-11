So viele Frauen berufstätig wie noch nie, aber jede zehnte ohne Berufsabschluss (FOTO)

Frankfurt (ots) -Vor allem geringfügig Beschäftigte Arbeitnehmerinnen hindert oftein fehlender anerkannter Berufsabschluss beim beruflichenWeiterkommen. Mit der hessischen Initiative ProAbschluss kann dasNachholen eines Berufsabschlusses über das Förderinstrument"Qualifizierungsscheck" finanziell gefördert werden.Beflügelt durch die gute Konjunktur haben zahlreiche hessischeUnternehmen in den vergangenen Jahren neue Arbeitsplätze geschaffen.Niemals seit Gründung der Bundesrepublik lag der Beschäftigungsstandin Hessen höher. Laut den Angaben der der Bundesagentur für Arbeitwaren 2,53 Millionen Personen Ende 2016 sozialversicherungspflichtigbeschäftigt. Dies sind 300.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmermehr als noch im Dezember 2009 - und der Anstieg wird sich angesichtsder guten Wirtschaftslage im kommenden Jahr aller Voraussicht weiterfortsetzen.Frauenerwerbstätigkeit deutlich gestiegenDoch diese Erfolgsmeldung bringt auch die Schattenseiten desWirtschaftsbooms zutage: Zunehmend fällt es den Unternehmen schwer,geeignetes Personal zu finden. Bislang konnte die gestiegeneArbeitsnachfrage der Unternehmen vor allem dadurch aufgefangenwerden, dass die Erwerbsbeteiligung insgesamt steigt. Konkretbedeutet dies, dass vor allem mehr Frauen arbeiten gehen, die früherkeiner geregelten Erwerbstätigkeit nachgingen. Während 1997 nur gut43 Prozent der in Hessen lebenden Frauen in erwerbsfähigem Altersozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, lag der Anteilzuletzt bei knapp 53 Prozent. Dennoch ist die weiblicheBeschäftigungsquote noch immer deutlich niedriger als die der Männer,die derzeit knapp 60 Prozent beträgt. Der geschlechtsspezifischeAbstand hat sich in den letzten Jahren jedoch verringert und dieBeschäftigungsquote dürfte sich auch in den kommenden Jahren weiterangleichen.Jede/r zehnte Beschäftigte ohne BerufsabschlussKaum geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen hingegen bei derformalen Qualifikation der Beschäftigten. Vier von fünf in Hessenbeschäftigten Frauen (79,7 Prozent) verfügten Ende 2016 über einenanerkannten Berufs- oder akademischen Abschluss oder befinden sich inAusbildung. Bei den Männern sind dies mit 77,8 Prozent kaum weniger.Dennoch besitzen sowohl bei den beschäftigten Männern als auch denFrauen rund zehn Prozent keinen anerkannten Berufsabschluss (bei denübrigen ist die Ausbildung unbekannt).Frauen überproportional häufig geringfügig beschäftigtEin Unterschied ist jedoch deutlich: Wesentlich mehr Frauenarbeiten in geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen alsMänner. Von den hessenweit rund 372.000 ausschließlich geringfügigbeschäftigten Personen sind fast zwei Drittel (63 Prozent) Frauen.Vor allem geringfügig Beschäftigte Frauen hindert oft ein fehlenderanerkannter Berufsabschluss beim beruflichen Weiterkommen. Für sieist es generell sehr schwer, in ein "festes" Beschäftigungsverhältniszu gelangen oder dieses zu sichern, also zum Beispiel eineVollzeitanstellung zu erlangen. Gerade für diese Frauen würde einBerufsabschluss ihre beruflichen Perspektiven wesentlich verbessern.Mit der hessischen Initiative ProAbschluss kann das Nachholen einesBerufsabschlusses über das Förderinstrument "Qualifizierungsscheck"finanziell gefördert werden.Förderung durch den "Qualifizierungsscheck" auch für geringfügigBeschäftigte in Hessen möglichUm das Nachholen eines fehlenden Berufsabschlusses zu fördern, hatdas Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr undLandesentwicklung (HMWEVL) die Initiative ProAbschluss gestartet. Sierichtet sich gezielt an Beschäftigte, die noch keinen anerkanntenBerufsabschluss in ihrem ausgeübten Beruf haben, mindestens 27 Jahrealt sind und ihren Hauptwohnsitz in Hessen haben. GeringfügigBeschäftigte gehören explizit zum Kreis derjenigen, die gefördertwerden können. Voraussetzung ist, dass ihr ArbeitgeberSozialversicherungsbeiträge abführt. Mit dem Förderinstrument"Qualifizierungsscheck" werden abschlussbezogeneWeiterbildungsmaßnahmen mit bis zu 50 Prozent, maximal jedoch mit4.000 Euro je Qualifizierungsscheck, gefördert.Ausführliche Informationen zu den Fördervoraussetzungen unterwww.proabschluss.dePressekontakt ProAbschluss:Dr. Rainer BehrendWeiterbildung Hessen e. V.Eschersheimer Landstraße 61-6360322 Frankfurt am MainTelefon 069 5979966-21behrend@proabschluss.deOriginal-Content von: ProAbschluss, übermittelt durch news aktuell