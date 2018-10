"So viel wie nie!" - Fernsehmanufaktur TELE 5 mit Liebe zum Erfolg

München (ots) - Schon wieder "bester Monat seit Senderbestehen"!Der September ist bereits der vierte Rekord-Monat für TELE 5. Undnicht nur das: mit "bestem März", "bestem Mai", "bestem August" undjetzt bestem September seit Senderbestehen glänzt TELE 5 im bisherbesten Jahr seit es den Sender gibt. Liebe zum Programm undkuratiertes Fernsehen zahlen sich aus.Und so sah es im September aus: Zur besten Sendezeit, zwischen20:00 und 23:00 Uhr entschieden sich durchschnittlich 1,8 Prozent derZuschauer für TELE 5. Auch während der Werbepausen gingen in dergleichen Zeitschiene durchschnittlich 200.000 der Zuschauer nicht zumKühlschrank oder zur Toilette, sondern entschieden sich, gefesseltdran zu bleiben.Das bereits jetzt schon bisher erfolgreichste Jahr 2018 kannzufrieden zurückblicken auf Highlights wie die jüngst abgeschlosseneSchleFaZ-Sommerstaffel - mit rund 2,2 Prozent Marktanteil, die bishererfolgreichste Etappe der Erfolgs-Film-Satire mit Oliver Kalkofe undPeter Rütten. Aber auch auf TELE 5 Top-Spielfilme wie "SeraphimFalls" mit stolzen 830.000 Zuschauern ab 3 Jahren, "Die GlorreichenSieben" mit ganzen 780.000 Zuschauern oder "Braddock: Missing inAction 3" mit einem Marktanteil von stolzen 5,6 Prozent.Geschäftsführer Kai Blasberg über die TELE 5-Erfolgsrezeptur: "Wirstecken jede Menge Herz und Hirnschmalz in das was wir tun. Die Liebekommt offensichtlich auch bei den Zuschauern an. Für sie machen wirdas ja auch. All unsere Filme setzen wir zu fein konfektioniertenThemenreihen zusammen, schnüren noch liebevoll ein Schleifchen drumherum, indem wir diesen Programmreihen Namen geben wie eben "D-Movies- Die besten deutschen Filme aller Zeiten" oder "Skandal - Filme dieGeschichte schrieben". Wir sind ein Sender von Hand betrieben, mitsehr viel Liebe, aber auch mit sehr viel Verstand."Und so kann es weitergehen. TELE 5 kann aktuell besten Gewissensvon der "besten Spielfilmversorgung ever" sprechen. Sie garantiertfür die nächsten Jahre erfolgsversprechende Genrevielfalt,TV-Premieren, garniert mit zahlreichen Filmwerken ausProduktionsländern wie Russland oder Spanien, die kuratiert,paketiert und genussfertig ins deutsche Fernsehen kommen.Das ist anders, weil's besser ist.TELE 5.Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell