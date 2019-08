So viel kostet Heiraten in Deutschland

Hamburg (ots) - In diesem Sommer wurde viel über das Thema"Hochzeit" gesprochen, nicht zuletzt durch die Megahochzeit von HeidiKlum und Tom Kaulitz. ProntoPro.de, das Online-Dienstleistungsportalfür professionelle Arbeit, passt sich diesem Trend an und hat diedurchschnittlichen Kosten für eine Hochzeit in Deutschland berechnet.Das Ergebnis: Mit 20.770 Euro müssen die Deutschen in Frankfurt ammeisten fürs Heiraten bezahlen.Für eine stressfreie Organisation der Hochzeit entscheiden sichviele Deutsche für die Buchung eines Hochzeitsplaners. Diese kostenzwischen 1.700 Euro bis 3.500 Euro. Für die Blumendeko im Innen- undAußenbereich muss mit durchschnittlich 900 Euro gerechnet werden.Auch das Essen spielt eine zentrale Rolle. Es soll nicht nur gutschmecken, auch eventuelle Unverträglichkeiten und Diäten der Gästesind zu berücksichtigen. Bei einer Feier mit 100 Gästen fallen fürdas Catering durchschnittlich 9.000 Euro an. Für eine Hochzeitstorteals besonderes Highlight kommen zusätzlich 350 Euro hinzu. Für diemusikalische Begleitung müssen durchschnittliche Kosten von 1.200Euro eingeplant werden. Ein Friseurbesuch für den perfekt gestyltenAuftritt kostet durchschnittlich 600 Euro. Und damit der glücklicheTag mit all seinen kostspieligen Facetten auch lange in Erinnerungbleibt, sorgt ein Hochzeitsfotograf mit 2.000 Euro bis 3.000 Euro fürunvergessliche Bilder.Eine Heirat kostet in Deutschland laut ProntoPro durchschnittlich19.679,58 Euro. Teuerste deutsche Stadt ist Frankfurt, mit 20.772,84Euro, günstigste Stadt ist Berlin mit 15.621 Euro.Frankfurt: 20.773 EURMünchen: 20.700 EURStuttgart: 20.263 EURDüsseldorf: 19.680 EURDortmund: 19.680 EUREssen: 19.680 EURHamburg: 18.740 EURKöln: 18.323 EURBremen: 17.818 EURBerlin: 15.621 EUR(Quelle: Daten von https://www.prontopro.de)Pressekontakt:ProntoPro Deutschlandc/o Industrie-ContactTel. 49 40 899 666-0Rebecca Epmannrebecca.epmann@ic-gruppe.comJonathan Klimkejonathan.klimke@ic-gruppe.comOriginal-Content von: ProntoPro, übermittelt durch news aktuell