So viel Geld hättest du, wenn du vor 5 Jahren 10.000 Euro in einen ETF auf den MSCI World investiert hättest

Wenn du vor fünf Jahren 10.000 Euro in einen ETF auf den MSCI World investiert hättest, hättest du eine Wahl getroffen. Beispielsweise die Wahl für eine Investition in einen breiten und beliebten Indexfonds. Aber auch gegen Sparpläne und für eine größere, direkte Investition.

Ob sich das gelohnt hätte? Riskieren wir heute einen Blick zurück. Grundsätzlich gibt es ein paar interessante Zahlen, die man dazu kennen sollte.

10.000 Euro in einen ETF auf den MSCI World: 5 Jahre

Machen wir die Beantwortung dieser Frage zunächst relativ kurz. Heute vor fünf Jahren, das heißt am 11.02. des Jahres 2017, notierte der MSCI World noch bedeutend tiefer. Mit einer Investition in den MSCI World hätte man innerhalb dieses Zeitraums eine Rendite von 69,4 % erzielt. Wobei es sich hierbei um die Aktienkursperformance des Kursindex gehandelt hätte. Die Dividenden wären noch dazugekommen und hätten einem vermutlich eine weitere Rendite von ca. 10 %, vielleicht knapp darüber, beschert.

Oder anders ausgedrückt: Alleine die Fondskursperformance vieler ETFs auf den MSCI World hätte aus 10.000 Euro ein Vermögen von 16.940 Euro gemacht. Das wäre durchaus eine lukrative Investition gewesen. Wenn wir diese Kursperformance auf jedes einzelne Jahr herunterrechnen, so läge die Rendite bei 11,12 % p. a. Damit ist dieser Zeitraum in Summe doch sehr erfolgreich gewesen. Historisch liegen ETF-Renditen schließlich in der Regel im höheren einstelligen Prozentbereich.

Trotzdem hätte man als Investor, der vor fünf Jahren 10.000 Euro in einen ETF auf den MSCI World investiert hätte, so manches Auf und Ab erlebt. Im Corona-Crash hätte man nach einer Performance von zunächst 42 % einen Werteinbruch um ca. 15 % hinnehmen müssen. Das heißt, aus der Investition wären kurzfristig im Tief lediglich 8.500 Euro übrig geblieben. Trotzdem in Summe: Die Investition hätte sich gelohnt. Wobei ein Zeitraum von fünf Jahren natürlich nicht repräsentativ für die nächsten fünf Jahre sein muss.

Trotzdem: Ein Plädoyer für das Buy-and-Hold-Investing

Egal ob mit 10.000 Euro in einen ETF auf den MSCI World oder mit einem Sparplan: Dieses Rechenbeispiel zeigt, dass ein Buy-and-Hold-Ansatz langfristig solide Renditen einfahren kann. Man hätte weder einen Tiefpunkt erwischen müssen. Aber man hat eben auch nicht auf einem Hoch gekauft.

Langfristig dürfte sich die Rendite auch in Zukunft ihren historischen Renditen annähern. Es gibt in der Zwischenzeit jedoch Korrekturen, Rallyes und eine Menge dazwischen. Aber vom breiten Markt zu profitieren wie dem MSCI World ist für viele Investoren ein einfacher und sehr bequemer Ansatz, um langfristig das Fundament für eine finanziell bessere Zukunft zu legen.

Der Artikel So viel Geld hättest du, wenn du vor 5 Jahren 10.000 Euro in einen ETF auf den MSCI World investiert hättest ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022